Chi è Nitro, il rapper che parla quattro lingue

Nella scena rap italiana Nitro è un artista di primissimo livello. Un freestyler che ha spesso ben figurato nelle competizioni tecniche, ma che ha saputo farsi strada anche nel mondo della musica hip hop vera e propria, guadagnandosi un posto di rilievo all’interno della Machete Crew. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla vita privata e la carriera di questo straordinario rapper.

Chi è Nitro: biografia e carriera

Nicola Albera, questo il vero nome di Nitro, è nato a Vicenza l’11 febbraio 1993 sotto il segno dell’Aquario. Fin da ragazzo appassionato di freestyle, ha mosso i primi passi della sua carriera nel collettivo Gioventù Bruciata con Moova e CeCe DuB.

Nitro

Nel 2007 ha partecipato al primo Tecniche Perfette, con ottimi risultati. Dopo queste prime esperienze si esibisce con lo pseudonimo di Wilson Kemper in un nuovo gruppo, i The Villains, insieme a Moova, Venom e Zethon. Progetto ispirato al lato oscuro dei fumetti e del cinema, mescola al suo interno elementi di hip hop e di musica elettronica.

Partecipa quindi nel 2012 al talent MTV Spit, arrivando secondo dietro al solo Ensi. Ormai nome piuttosto affermato nella scena rap italiana, entra nel collettivo Machete fondato da Salmo, El Raton, Enigma e DJ Slait.

Riprova la scalata al successo a MTV Spit nel 2013, arrivando ancora secondo dietro Shade. Tuttavia, in quegli anni la sua carriera è in pieno sviluppo. Partecipa alla produzione del Machete Mixtape Vol II, quindi nel luglio 2013 debutta col suo primo album in studio, Danger, anticipato dal singolo Back Again:

L’anno dopo prende parte al Machete Mixtape III, rappando in ben 10 brani su 24. Quindi torna a lavorare da solista nel 2015 lanciando l’album Suicidol, anticipato stavolta dal singolo Rotten.

Con questo disco Nitro ottiene il primo disco d’oro della sua carriera, grazie anche al successo di brani come Sassi e diamanti e Pleasantville.

Il terzo album della sua carriera è invece No Comment, uscito nel 2018 e lanciato dal singolo Buio omega, prodotto da Salmo:

Successivamente ha collaborato con Salmo sia all’interno dell’album Playlist sia nel progetto Machete, tornato con grande forza nel luglio 2019 con il quarto mixtape della serie. All’interno quest’ultimo disco, Nitro compare in 6 tracce su 18, compreso il fortunato singolo Marylean.

Cosa fa oggi Nitro?

Continua a essere un punto di riferimento della musica rap. Nel 2023 ha pubblicato l’album Outsider, in cui ha voluto fondere le sue due anime, quella più vicina al rock e quella puramente rap, e ha dichiarato di essere convinto che la musica debba saper sia intrattenere che educare.

Nitro: la discografia in studio

2013 – Danger

2015 – Suicidol

2018 – No Comment

2020 – GarbAge

2023 – Outsiderù

La vita privata di Nitro: chi è la fidanzata?

La fidanzata di Nitro è Mendacia Veritatis, suicide girl brasiliana molto attiva anche sui social.

Sai che…

– Nitro è alto 1 metro e 83.

– Ha un altro soprannome: Phil de Payne.

– Ha scritto la sua prima rima a 11 anni.

– Dove vive Nitro? Non sappiamo se sia rimasto a Vicenza o si sia trasferito a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Si è diplomato con 98/100.

– Parla quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e tedesco.

– Su Instagram Nitro ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nitro, ecco una playlist presente su Spotify:

