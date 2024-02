Chi è Violante Placido, la cantante e attrice figlia di Michele Placido

Violante Placido: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice romana figlia di Michele Placido.

Figlia d’arte o meno, Violante Placido è sicuramente un grande talento del mondo del cinema e anche della musica italiana. Nella sua carriera ha pubblicato due album, entrambi sotto lo pseudonimo di Viola, e ha dimostrato di avere ottime doti non solo vocali, ma anche di carisma. Scopriamo insieme alcune curiosità sul suo percorso artistico e sulla sua vita privata.

Chi è Violante Placido: biografia e carriera

Violante Placido è nata a Roma il 1° maggio 1976 sotto il segno del Toro. Figlia dell’attore e regista Michele Placido e di un’altra apprezzata attrice, Simonetta Stefanelli, è cresciuta con una grande passione per il mondo della musica e della recitazione. Grazie anche all’influenza del padre, debutta nel 1993 nel mondo del cinema all’interno del film Quattro bravi ragazzi di Claudio Camarca.

Violante Placido

Dopo aver partecipato anche a Vite strozzate, riesce a farsi apprezzare dalla critica e dagli addetti ai lavori grazie a Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1996). Il suo primo ruolo di una certa rilevanza arriva però solo qualche anno più tardi, quando nel 2002 recita in L’anima gemella di Sergio Rubini. Un’esperienza che le vale la candidatura ai Nastri d’argento come miglior attrice.

Successivamente ottiene anche una candidatura al David di Donatello per il film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi. Diventata una delle attrici più acclamate del mondo del cinema italiano, recita in film come Ovunque sei, La cena per farli conoscere e Lezioni di cioccolato, senza disdegnare anche apparizioni televisive in film come Guerra e pace o nella miniserie Pinocchio su Rai 1.

Negli anni Duemiladieci ha preso parte anche a diverse pellicole americane, tra cui The American con George Clooney e Ghost Rider – Spirito di vendetta con Nicolas Cage. Una grande soddisfazione prima di rituffarsi con entusiasmo nel mondo del cinema italiano.

In contemporanea con la carriera da attrice, ha sviluppato anche un percorso da cantante. Ha debuttato nel 2006 con l’album Don’t Be Shy…, anticipato dal singolo Still I. Nell’occasione esordisce anche come autrice delle sue canzoni, imitando nello stile canoro Suzanne Vega.

Ha collaborato in quegli anni anche con il cantautore Bugo e con altri artisti apprezzati in Italia, come Mauro Ermanno Giovanardi. Il suo secondo album, Sheepwalf, è uscito nel 2013, prodotto da Alessandro Gabini con la collaborazioni di Lele Battista.

Nel 2014 ha anche fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston, partecipando alla quarta serata del Festival di Sanremo accompagnando i Perturbazione per eseguire una cover di La donna cannone. Nel 2017 ha invece fatto parte della giuria di esperti della kermesse.

Cosa fa oggi Violante Placido?

La sua carriera continua, soprattutto sul binario della recitazione. Nella stagione 2023/23 ha interpretato il ruolo di Julia nell’opera teatrale ispirata a 1984 di George Orwell.

Violante Placido: la discografia in studio

2006 – Don’t Be Shy…

2013 – Sheepwolf

La vita privata di Violante Placido: marito e figli

Ha avuto e ha una relazione importante con il regista Massimiliano D’Epiro, padre di suo figlio Vasco, venuto al mondo il 5 ottobre 2013.

Sai che…

– Violante ha posato senza veli nel 2009 per l’edizione italiana della rivista Playboy. Successivamente ha posato anche per il Calendario Matrix Onlus 2012.

– La sua è una famiglia di grandi artisti. Oltre ai genitori, anche i fratelli Michelangelo e Brenno sono attori, come lo erano Gerardo Amato e Donato Placido, di cui è nipote.

– Nel 1994 ha partecipato al video della canzone Maledette malelingue di Ivan Graziani.

– Qual è la malattia di Violante Placido? Non sembra soffrire di particolari patologie, ma ha sofferto in passato di attacchi di panico.

– Non sappiamo che scuola ha fatto Violante Placido.

– Dove vive Violante Placido? Abita ancora in una splendida casa a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Violante Placido ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account non ancora ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Viola, ecco una playlist presente su Spotify:

