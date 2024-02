Chi è Squarta, il celebre dj dei Cor Veleno

Squarta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj romano famoso per aver suonato nei Cor Veleno.

Con i Cor Veleno ha fatto la storia ha fatto la storia della musica hip hop romana e italiana più in generale, e oggi è ancora un pilastro di un genere cresciuto a dismisura in popolarità. Stiamo parlando di Squarta, conosciuto anche come DJ Squarta, grande protagonista della scena negli primi anni Duemila. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Squarta: biografia e carriera

Francesco Saverio Caligiuri, questo il vero nome di Squarta, è nato a Roma il 10 febbraio 1977 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da giovane, debutta molto presto nella crew Robba Coatta, utilizzando un altro pseudonimo. In questi anni inizia una collaborazione molto importante con un rapper romano di grande talento, Piotta, per i quali firmerà la produzione degli album Comunque vada sarà un successo e Democrazia del microfono.

Al lavoro anche per i Flaminio Maphia nello stesso periodo, si avvicina a inizio Duemila ai Cor Veleno, uno dei gruppi più eminenti della scena rap italiana. La collaborazione con questa formazione lo porta ufficialmente a entrare nel gruppo nel 2004, in tempo per pubblicare l’album Heavy Metal.

Sono anni di grande successo per il dj, che lavora in contemporanea a tanti altri dischi di importanti gruppi rap italiani, per poi debuttare nel 2005 anche da solista, pubblicando un album insieme all’amico Primo. Un disco di esordio arricchito dalla presenza di grandi firme del rap italiano come Tormento e i Club Dogo.

Cosa fa oggi Squarta?

Leggenda vivente della musica hip hop, non solo romana, è stato annunciato nel 2024 tra i protagonisti di un episodio dello show Netflix dedicato alla musica rap, Nuova scena, con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain nel ruolo di giudici.

Squarta: la discografia da solista in studio

2005 – Bomboclat (con Primo)

2006 – Radio Bomboclat Mixtape vol. 1

2008 – Leggenda (con Primo)

2011 – Qui è selvaggio (con Primo)

La vita privata di Squadra: moglie e figli

Non conosciamo tutti i dettagli sulla vita privata di Squarta e non sappiamo se sia sposato o abbia dei figli.

Sai che…

– Il suo primo pseudonimo è stato Square.

– Dove vive Squarta? Non sappiamo se abiti a Roma o meno.

– Su Instagram Squarta ha un account da decine di migliaia di follower.

