Chi è Etta, la cantante del tormentone Amadeus

Etta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantautrice che ha dedicato un tormentone ad Amadeus.

Sanremo può diventare un grande traino anche per i giovani cantanti alla ricerca di una collocazione nel panorama musicale italiano. Addirittura per quelli che sul palco dell’Ariston non salgono per alcun motivo. Chiedere a Etta per averne la dimostrazione. Irriverente cantautrice partenopea, con un passato anche a X Factor, è diventata famosa proprio nei giorni del Festival del 2024 grazie a un vero e proprio tormentone dedicato allo storico direttore artistico. S’intitola Amadeus, e le ha permesso addirittura di ricevere uno spazio da Fiorello. Ma chi è quest’artista ancora tutta da scoprire? Ecco alcune curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Etta: biografia e carriera

Maria Antonietta Di Marco, questo il suo vero nome, è una cantautrice classe 1995 proveniente da Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, ma legatissima alla città di Napoli. Appassionata di musica fin da piccolissima, ha cominciato a comporre nel 2017, in collaborazione con il producer V-Rus, arrivando nel 2019 alla pubblicazione del suo primo singolo e poi di Diverso, il suo album di debutto.

La prima svolta della sua carriera arriva però nel 2021, quando prende parte a X Factor e presenta anche un brano inedito, Bam Bam. Nel novembre dello stesso anno vince il concorso Area Sanremo con il singolo W0man, ma viene esclusa da Sanremo Giovani. Una bocciatura che in qualche modo le ispirerà proprio il brano destinato a diventare un tormentone, Amadeus.

Ancora prima di pubblicare la canzone, nel 2023 si è tolta la soddisfazione di salire su uno dei palchi più importanti della musica italiana, quello del Concertone del 1° maggio a Roma. Un passo importante che ha anticipato l’arrivo di un brano ironico dedicato proprio al conduttore che maggiormente ha rivoluzionato il Festival negli ultimi anni.

Cosa fa oggi Etta?

Nel 2024 la punk rocker partenopea è salita agli onori della cronaca proprio per Amadeus, canzone in cui l’obiettivo diventa esplicito fin dalla copertina, che ritrae il volto di Amadeus su uno sfondo rosa. Un brano pungente, ironico e tutto sommato elegante nella sua voglia di criticare senza distruggere, al punto da convincere lo stesso direttore artistico di ben cinque Festival di Sanremo a condividerlo sulla sua pagina Instagram.

Parlando della canzone in un’intervista a Allmusic Italia, la cantautrice ha voluto spiegarne il significato: “Si è trattato di un pretesto per far riflettere sulle discriminazioni, le differenze e il silenzio che ancora oggi subiscono molte donne, in questo mondo troppo distratto da inutilità e trash. Oggi le donne rivestono un ruolo già disegnato, previsto. Io invece voglio rappresentare un tipo di donna forte, che si fa sentire“.

La vita privata di Etta: chi è il fidanzato?

Non conosciamo alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single.

Sai che…

– Dove vive Etta? Per poter inseguire il sogno di diventare cantante si è trasferita a Napoli.

– Su Instagram Etta ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

