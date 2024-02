Chi era Andrea Giacobazzi, l’Alfredo di Vasco Rossi

Andrea Giacobazzi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’amico di Vasco Rossi diventato famoso come Alfredo.

Un tremendo lutto ha colpito Vasco Rossi a pochi giorni dal suo 72esimo compleanno. Il rocker di Zocca ha dovuto dire addio definitivamente ad Andrea Giacobazzi, reso famoso in tutto il mondo con il soprannome di ‘Alfredo’, grazie a una canzone tra le più amate della discografica del Kom. Un personaggio che, pur non essendo mai entrato direttamente nel mondo della musica, resterà per sempre importante per tutti i fan del Blasco. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi era Andrea Giacobazzi: biografia e carriera

Classe 1957 (o 1958), Andrea Giacobazzi era uno dei più cari amici di Vasco Rossi, uno dei suoi più fidati consiglieri, uno dei primi a comprendere appieno il suo potenziale. A renderlo famoso è stata però una canzone che il rocker ha scritto ispirandosi proprio a un episodio accaduto a loro due insieme.

A raccontarlo è stato il quotidiano La Gazzetta di Modena. Si tratta di un episodio accaduto al Terminal di Cognento negli anni Ottanta. Mentre il rocker era intento a cercare di ‘abbordare’ una ragazza, i “discorsi seri” dell’uomo diventato per tutti Alfredo fecero perdere a Vasco l’occasione di conquistarla.

Parlando di quell’episodio, lo stesso Andrea raccontava: “Cercavo solamente di far ragionare un dj in forte ascesa, un tal Vasco Rossi. Volevo richiamarlo all’ordine ricordandogli dei suoi impegni professionali, aveva una serata in Romagna e con l’autostrada a due corsie rischiava di non arrivare in tempo“.

Così, la ‘preda’ scelse di andarsene via con un certo Santino, forte della sua BMW nuova di zecca. Un’occasione persa trasformata in un classico della musica italiana dallo stesso cantautore emiliano:

Parlando del compianto amico, nel giorno della sua scomparsa, il rocker di Zocca ha voluto ricordare sui social quanto sia stato importante per lui: “È sempre stato dalla mia parte, anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi… non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che ci teneva“.

La morte di Andrea Giacobazzi

L’annuncio della scomparsa di Andrea all’età di 66 o 67 anni è stato dato dall’Ansa. L’uomo è scomparso dopo alcune complicazioni post operatorie.

La vita privata di Andrea Giacobazzi: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata dell’Alfredo di Vasco, ma sappiamo che era sposato con una donna di nome Paola e aveva un figlio, Davide.

Sai che…

– Da Vasco era stato soprannominato Ciuciu.

– Ebbe il merito di avere la ‘visione’ di quello che poi diventerà Modena Park, uno degli show più spettacolari della carriera del Blasco.

Di seguito il post del Kom dedicato all’amico scomparso:

