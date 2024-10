Lenny Kravitz torna in Italia: come ottenere i biglietti in anteprima

Nel 2025 Lenny Kravitz sarà in Italia per due date del suo tour europeo: ecco come si possono ottenere i biglietti in anteprima.

Lenny Kravitz, iconica rockstar conosciuta per la sua incredibile capacità di miscelare generi musicali e per le sue indimenticabili performance live, ha annunciato il ritorno in Italia con due date del suo nuovo tour europeo “Blue Electric Light Tour“:

31 marzo – Unipol Arena di Bologna

1 aprile – Unipol Forum di Assago

Scopriamo come ottenere in anteprima i biglietti per questi attesissimi eventi!

Lenny Kravitz in Italia: prevendita esclusiva con Virgin Radio

La vendita in anteprima dei biglietti per i due concerti di Lenny Kravitz in Italia è stata affidata in esclusiva a Virgin Radio. Dalle ore 10.00 di mercoledì 23 ottobre alle 23:59 di giovedì 24 ottobre, gli utenti registrati al sito virginradio.it avranno la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti per i concerti all’Unipol Arena di Bologna e All’Unipol Forum di Milano.

Come acquistare i biglietti in anteprima

Per entrare a far parte di questa esclusiva vendita in anteprima, gli utenti dovranno effettuare il login o registrarsi sul sito virginradio.it, navigare fino alla sezione dedicata alla prevendita dei concerti di Lenny Kravitz e richiedere il loro codice alfanumerico personale.

Questo codice sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 23 ottobre e fino alle 23.59 del 24 ottobre. Dopo averlo ottenuto si potrà cliccare sul link che porterà direttamente alla piattaforma d’acquisto oppure il codice potrà essere copiato incollato su ticketone.it/virginradio.

Altre informazione rilevanti: