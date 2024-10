Scopri il ritorno live degli Zero Assoluto a Firenze il 24 ottobre 2024! Emozioni in note e successi che hanno fatto storia.

La musica ha il potere di connettere le persone, di evocare emozioni e ricordi in modo unico. È proprio questa la magia che si preannuncia a Firenze il 24 ottobre 2024, quando gli Zero Assoluto, uno dei duo musicali più amati d’Italia, torneranno ad esibirsi dal vivo, promettendo un’immersione nelle loro melodie e parole che hanno segnato un’epoca. Riconosciuti per la loro capacità di tessere storie quotidiane in note, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci si prepar

ano a regalare una serata indimenticabile ai loro fan, ripercorrendo la loro carriera costellata di successi. Formatisi a Roma nel 1997, gli Zero Assoluto hanno iniziato il loro percorso artistico conquistando il pubblico con “Scendi”, il loro primo album, lanciato nel 2004. Al centro di questo debutto c’era “Mezz’ora”, brano che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e della critica. Il nome del duo nasce in un contesto amichevole, riflettendo la natura riservata di Maffucci. Questo legame di fondo, fatto di amicizia e affinità, ha lanciato gli Zero Assoluto verso vette sempre più alte, culminate con la vittoria a Sanremo nel 2006 nella categoria “Nuove Proposte” con “Svegliarsi la mattina”. Il successo di questo brano ha segnato l’inizio di un percorso ricco di riconoscimenti e apprezzamenti da parte del pubblico e della critica.

Un repertorio ricco di emozioni

Il concerto di Firenze segna un importante ritorno sulle scene per il duo, dopo un periodo di assenza dalle esibizioni live. Sarà un’occasione per i fan di ricongiungersi con gli artisti e di vivere nuovamente quelle emozioni che solo la musica dal vivo sa offrire. La scaletta promette un viaggio attraverso i grandi successi degli Zero Assoluto:

Quello che mi davi tu

Perdermi

Magari meno

Sei parte di me

Meglio così

Di me e di te

Svegliarsi la mattina

Grazie

Appena prima di partire

Per Dimenticare

Cialde

Non guardarmi così

Fuori noi

Mezz’ora

Scappare

All’Improvviso

Psicologia sociale

Semplicemente

Zero Assoluto

Un viaggio nella musica italiana

L’attenzione al dettaglio nella scelta delle canzoni testimonia la volontà degli Zero Assoluto di offrire un’esperienza che tocchi diverse corde emotive. Questa varietà rende l’atteso concerto non solo un momento di intrattenimento, ma un vero e proprio percorso emotivo, capace di far riflettere e al tempo stesso di divertire il pubblico.Il ritorno degli Zero Assoluto a Firenze è un evento che promette di essere molto più di un semplice concerto. Sarà un’occasione per fare un viaggio nella musica italiana degli ultimi decenni, attraverso le voci di due artisti che hanno saputo raccontare come pochi altri le sfumature dell’animo umano. Per i fan, vecchi e nuovi, sarà un’opportunità imperdibile per riscoprire il piacere della musica dal vivo, condiviso in una delle città più belle d’Italia.