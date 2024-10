Fred De Palma e Rose Villain: esce il singolo “MMH”

È uscito “MMH” il nuovo singolo di Fred De Palma in collaborazione con Rose Villain: scopriamo tutti i dettagli!

Il mondo della musica si arricchisce di nuove collaborazioni e sonorità che sfidano i confini dei generi, creando ponti tra artisti e ascoltatori. Una delle ultime novità arriva dal cantautore italiano Fred De Palma, che dopo aver lasciato il segno nell’estate con brani come “Notte Cattiva” e “Passione“, si unisce di nuovo a Rose Villain per il singolo “MMH“.

Una collaborazione che segna un passo importante per entrambi gli artisti, arricchendo il panorama musicale italiano con un mix di suoni innovativo e coinvolgente.

Fred De Palma e Rose Villain: una collaborazione rinnovata

Il singolo “MMH“, distribuito da Warner Music Italy, non è il primo incontro tra Fred De Palma e Rose Villain. La loro collaborazione era già iniziata nel 2022 con il brano “AU REVOIR“, incluso nel PLC tape 1 di Fred De Palma.

Ora, con questo nuovo lavoro, i due artisti decidono di ritrovarsi e di esplorare ulteriormente la loro affinità musicale, unendo le forze in un periodo particolarmente intenso per entrambi. Il lancio di “MMH” coincide infatti con l‘avvio del tour nei club di Rose Villain, che ha toccato importanti città italiane, registrando il tutto esaurito in diverse date.

Un mix di generi unico

Il singolo “MMH” è frutto della collaborazione con il produttore Sixpm, che è riuscito a fondere i diversi stili musicali di Fred De Palma e Rose Villain, creando un sound unico. Il brano si posiziona al crocevia tra vari generi, dai ritmi latini alle sonorità urban, dimostrando come la musica possa essere un terreno fertile per sperimentazioni e incontri tra diversità.

La voce sensuale e particolare di Rose Villain si intreccia perfettamente con le barre incisive di Fred De Palma, narrando una storia di desiderio ardente e passione, ma anche di conflitto e complessità emotiva.

Al centro di “MMH” troviamo la tematica dell’amore tossico, un argomento tanto complicato quanto attuale. Il brano esplora la relazione tra due individui profondamente legati da un desiderio irrefrenabile, ma allo stesso tempo consapevoli delle dinamiche distruttive che li tengono legati. Questa narrazione di amore e sofferenza offre uno spaccato intenso e realistico di quanto possa essere complicato il rapporto di coppia quando pervaso da elementi di conflittualità e attrazione fatale.