Sanremo Giovani: ecco chi saranno i 46 concorrenti in gara

Sono stati annunciati i 46 artisti concorrenti di Sanremo Giovani: scopriamo di chi si tratta e come funziona il nuovo regolamento!

Il Festival di Sanremo si appresta a vivere la sua 75esima edizione in grande stile, inaugurando il percorso verso la scoperta delle “Nuove Proposte” che calcheranno il palco del Teatro Ariston a febbraio 2025. Per le audizioni sono stati selezionati 46 artisti: scopriamo di chi si tratta!

Sanremo Giovani: il nuovo regolamento

I 46 artisti in gara si sfideranno in 4 serate di audizioni live trasmesse in prima serata su Rai 2 a partire dal 12 novembre. I migliori 24 avranno poi accesso alla fase successiva, dove saranno divisi in gruppi da 6 e si sfideranno per un posto in semifinale.

Saranno solamente 12 i concorrenti che accederanno alla semifinale del 10 dicembre, mentre alla finale del 18 dicembre arriveranno 6 artisti che si contenderanno i 3 posti disponibili. A questi 3 artisti se ne aggiungerà anche un quarto, ovvero il vincitore di Area Sanremo 2024, il contest aperto anche agli artisti indipendenti,

Teatro Ariston Sanremo

A giudicarli sarà una giuria di esperti guidata da Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo, che ha personalmente selezionato gli artisti in gara. A condurre l’evento sarà Alessandro Cattelan.

I cantanti in gara

Tra i partecipanti alla gara ci sono molti cantanti usciti dal talent Amici di Maria De Filippi. Di seguito vi presentiamo la lista completa degli artisti in gara e il titolo del brano che hanno presentato: