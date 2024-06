Shifty Shellshock: rivelate le cause della morte

Dopo giorni di indiscrezioni, People ha rivelato quali sono state le cause della morte di Shifty Shellshock, cantante dei Crazy Town.

La comunità musicale e i fan dei Crazy Town sono in lutto per la prematura scomparsa di Shifty Shellshock, nome d’arte di Seth Binzer, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 24 giugno scorso.

Shellshock era noto per essere il carismatico frontman della band, celebre per la hit “Butterfly“. A sollevare il velo sulle circostanze della sua morte a soli 49 anni è stato un recente articolo pubblicato da People, secondo cui la causa sarebbe da attribuire a un’overdose di farmaci.

Conferma del manager

Howie Hubberman, manager dei Crazy Town, ha confermato a People le circostanze tragiche dietro la perdita di Shellshock. L’uomo ha sottolineato che da tempo il cantante stava affrontando una dura una battaglia contro la dipendenza.

“Seth Binzer, dopo aver lottato contro la dipendenza e il rapido successo dei Crazy Town con ‘Butterfly’, non è mai stato in grado di raggiungere un grado più efficace per affrontare le sue dipendenze.” – ha spiegato il manager della band alla rivista People – “Ci abbiamo provato tutti, ma alla fine abbiamo tutti fallito, altrimenti Shifty sarebbe ancora qui“.

I dettagli sulla causa della morte

Hubberman, entrando nel dettaglio, ha riferito che la morte di Binzer è stata provocata da un’interazione tra farmaci prescritti e sostanze illecite: “La causa della morte è stata una combinazione di farmaci soggetti a prescrizione e farmaci acquistati per strada. Shifty era un amico e voleva davvero rimettersi in sesto: sfortunatamente nessuno aveva gli strumenti esatti per farlo, me compreso“.

Nonostante le dichiarazioni del manager, bisogna sottolineare che una conferma ufficiale riguardo alle cause esatte della morte di Shifty Shellshock non è ancora stata resa pubblica. L’articolo evidenzia che i rapporti tossicologici finali del medico legale della contea di Los Angeles sono ancora in attesa di pubblicazione.