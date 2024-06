Paris Hilton rivela: ” Sono stata abusata sessualmente per anni”

Paris Hilton ha rivelato di aver subito abusi sessuali per anni quando era adolescente: non è la prima volta che ne parla.

Gli abusi sessuali cui si riferisce Paris Hilton risalgono al periodo in cui, durante la sua adolescenza, ha frequentato un istituto di recupero per minori. La testimonianza , resa al Congresso di Washington davanti alla Commissione per le questioni economiche e sociali, non solo aggiunge un capitolo personale alla sua già complessa storia pubblica ma mira anche a scuotere le fondamenta di un’industria multimiliardaria.

La rivelazione di Paris Hilton

Paris Hilton ha raccontato di essere stata mandata dai genitori alla Provo Canyon School nello Utah, un istituto che doveva aiutarla a migliorare sul piano scolastico ma che si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Le parole di Hilton hanno non solo messo a nudo la propria vulnerabilità ma hanno anche aperto una finestra su scenari sconvolgenti. Descrivendo anni di violenza, abusi sessuali e coercizione farmacologica, l’ereditiera ha fornito una testimonianza sconcertante che rinvia al suo precedente racconto nel documentario del 2020, “This is Paris“.

L’obiettivo dichiarato di questa sua ultima uscita pubblica è di spingere verso un urgente incremento della sorveglianza e della regolamentazione nel settore dei centri di recupero per giovani.

L’industria degli adolescenti problematici

Durante la sua dichiarazione, Hilton ha messo in evidenza i meri meccanismi di lucro che sottendono l’industria dei programmi di recupero per adolescenti problematici, un business che annualmente incassa circa 23 miliardi di dollari. Ha puntato il dito contro i costi esorbitanti per le famiglie e la totale assenza di un vero percorso educativo o di recupero per questi giovani, in spazi che più volte ha descritto come non solo inadeguati ma anche insalubri e pericolosi.

Paris Hilton

“Collocare un giovane in affidamento in una struttura costa circa 800-1000 dollari al giorno, molto più costoso che aiutarlo nella propria comunità. È più importante proteggere i profitti delle aziende o proteggere le vite dei giovani in affidamento? Non c’è educazione in questi posti, c’è muffa e sangue sui muri. È orribile, alcuni sono peggio dei canili. Si preoccupano più del profitto che della sicurezza dei bambini” – ha spiegato la cantante.