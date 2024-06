Sfera Ebbasta fa un regalo al ragazzo respinto: la risposta di lui

Su Threads, Sfera Ebbasta ha annunciato di voler regalare un biglietto al ragazzo respinto dal palco: lui ha risposto con un video.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere un video in cui si vede Sfera Ebbasta respingere in malo mood un ragazzino che, durante il suo concerto a San Siro, riesce a salire sul palco per cercare di abbracciare il cantante.

Il trapper si è immediatamente giustificato parlando di ragioni di sicurezza, ma secondo molti utenti la sua reazione sarebbe stata eccessiva e priva di tatto. Ora Sfera ha annunciato su Threads di voler regalare un biglietto per il suo prossimo concerto al ragazzo respinto e lui gli ha risposto co un video.

Sfera Ebbasta: il post su Threads

Dopo giorni di polemiche per il suo comportamento durante il concerto, il trapper ha deciso di uscire allo scoperto rivolgendosi pubblicamente al ragazzo protagonista dell’episodio. Su Threads, Sfera ha scritto: “Mi spiace per il ragazzino che è salito sul palco. Scusami Bro non volevo. Se qualcuno lo conosce me lo linki e gli regalo un accredito per uno degli show del 2025“.

Sfera Ebbasta

La video risposta del ragazzo su Tik Tok

Su Tik Tok, il ragazzo respinto dal palco ha condiviso un video in cui si rivolge direttamente al cantante chiedendo scusa per l’accaduto: “Vedo che tanta gente sta andando contro Sfera, può essere in parte giusto per il modo che ha usato nei miei confronti, ma è sbagliato quello che ho fatto: comprendo il gesto“.

“In ogni caso non me la prendo con Sfera perché anche io probabilmente al suo posto avrei fatto la stessa cosa, e resterà comunque il mio idolo. Sfera se tu guarderai questo video, sappi che non volevo farti passare per quello cattivo, non volevo metterti tutta la gente contro e sarai sempre il mio idolo“.