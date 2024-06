La mamma di Ultimo a Jacqueline: “Sei la figlia che mi mancava”

Dopo l’annuncio della gravidanza, Anna, mamma di Ultimo, ha scritto una commovente lettera a Jacqueline Luna di Giacomo.

Tra i tanti commenti di gioia per l’annuncio della gravidanza di Ultimo e Jacqueline Luna DI Giacomo, non poteva certo mancare quello della futura nonna. Anna Sanseverino, madre del cantautore, ha dedicato parole commoventi alla neomamma.

Il post della mamma di Ultimo

Su Instagram, Anna ha pubblicato un post con la foto che ormai ha fatto il giro del web: quella di Ultimo che si inginocchia per baciare il pancione di Jacqueline. Poi, nella didascalia, ha fatto una dedica commovente alla futura neomamma.

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento.” – scrive Anna – “Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche.”

Il silenzio di Heather Parisi

Sotto il post della mamma di Ultimo sono arrivati tantissimi commenti di gioia. Jacqueline ha risposto commossa: “Mi fai piangere così! Ti voglio bene nonna Anna!“. Ma la nonna non è stata l’unica ad aver espresso la sua gioia: anche la sorella Rebecca ha condiviso diversi scatti del concerto di Ultimo scrivendo: “Mi scoppia il cuore”.

Ultimo

Silenzio invece da parte della mamma di Jacqueline, Heather Parisi, che per ora non ha commentato in alcun modo la notizia. Tra le due, ormai è certo, non corre buon sangue e la stessa Di Giacomo ha confermato che lei e la mamma non si parlano da dieci anni.