Arisa: l’abito trasparente fa impazzire i fan

Arisa è salita sul palco del concerto dei Club Dogo: ha indossato con un abito trasparente che ha fatto impazzire il pubblico.

Sabato 29 giugno Arisa è stata ospite del concerto dei Club Dogo a San Siro dove ha conquistato il pubblico cantando il brano “Fragili“. Esibizione impeccabile, come sempre, ma ad aver catturato l’attenzione dei fan non è stata solo la voce della cantante: Arisa ha indossato un look estremamente sexy e molto trasparente che lasciava poco all’immaginazione.

Arisa: il vestito trasparente

L’abito che ha destato tanto scandalo era una vestito di paillettes blu con una serie di trasparenze che mettevano in mostra gambe, pancia e, soprattutto, il seno della cantante. Arisa ha scelto di non indossare il reggiseno sotto il tubino, lasciando così completamente visibili i capezzoli durante l’esibizione.

Non si è trattato di un errore, ma di una scelta proprio dell’artista 41enne che infatti sul palco non ha mostrato alcun segno di imbarazzo. Arisa d’altra parte è da sempre in prima linea nella battaglia contro il body shaming e non stupisce che per un palco così importante come San Siro abbia scelto un look estremamente provocatorio.

I commenti sotto il post

Nei commenti sotto al post Instagram in cui la cantante mostrava l’abito, gli utenti si sono divisi tra chi ha apprezzato l’audacia della scelta e chi l’ha ritenuta del tutto inappropriata. “Sei patetica! Quando una non ha più niente da dire si spoglia. Che tristezza. Fossi almeno decente…neanche quello.” – si legge.

Arisa

E ancora: “Io non capirò mai la necessità di presentarsi con i capezzoli in vista. Bella e brava quanto vuoi, ma perché diventare così volgari? Non mi sembra il contesto idoneo, non sei in barca o al mare, ma su un palco. E bisognerebbe rimettere dei limiti alle cose, perché il troppo storpia, da sempre“.