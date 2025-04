La cantante è tornata a parlare della rottura con Piqué, il suo compagno per undici anni e padre dei suoi due figli.

In un’intervista per N+, Shakira è tornata a parlare della fine della relazione con Piqué con il quale ha passato più di dieci anni e da cui ha avuto due figli. La cantante ha ammesso che superare la rottura non è un processo facile, ma di avere trovato il giusto sfogo nella musica.

Le parole di Shakira

Shakira è stata protagonista di un discorso molto profondo e toccante: “Ho imparato che puoi provare gioia anche quando stai soffrendo. È come quando sei a una festa e ti fanno male i piedi, ma continui a ballare lo stesso“.

Shakira e Gerard Piqué

La cantante ha dichiarato anche che in quel periodo buio sono stati fondamentali i suoi amici e la sua famiglia, quegli affetti veri che l’hanno aiutata a rialzarsi: “È lì che entrano in gioco le persone vere, per ricordarti il tuo valore e che sei capace di molto più di quanto immagini“.

Shakira: “Scrivere, per me, è una vera e propria catarsi”

Pertanto, durante l’intervista, Shakira ha parlato di un momento della propria vita molto difficile da superare. Nonostante il tradimento di Piqué, la cantante ha cercato di risollevarsi affrontando un processo molto doloroso.

Un ruolo chiave l’ha ricoperto la musica, nella quale Shakira ha cercato di rifugiarsi: “Ognuno cerca di ricostruirsi a modo suo. Per me, la chiave è stata scrivere canzoni: è stato come liberami di un peso enorme. Scrivere, per me, è una vera e propria catarsi“.

Il tradimento di Piqué

La causa della sofferenza di Shakira è proprio il tradimento di Piqué. Nel 2022 la coppia si è separata definitivamente e in tale occasione la cantante aveva pubblicato “Shakira: Bzrp Music Session Vol. 53“, canzone che ebbe moltissimo successo.

Il testo era un vero e proprio atto di denuncia nei confronti della condotta poco fedele dell’ex marito, ma a distanza di anni la cantante ha comunque ammesso che quella ferità non si chiuderà mai del tutto.