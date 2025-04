“Ai ragazzi fighi non piace il rock” : Damiano David è tornato a parlare del suo addio ai Maneskin, svelando di non averlo fatto per i soldi.

In un’intervista per GQ, l’ex frontman dei Maneskin è tornato a parlare del suo allontanamento dalla band e svelato il vero motivo. L’occasione dell’incontro è la pubblicazione del suo nuovo album, “Funny Little Fears”, prevista per il prossimo 16 maggio.

La verità di Damiano

Damiano David ha voluto spiegare con sincerità il processo che l’ha portato a lasciare i Maneskin, dichiarando di non averlo fatto per i soldi e la fama: “Il mio obiettivo non è battere il record di streaming. La parte spaventosa riguardava piuttosto il dubbio di essere in grado di fare musica abbastanza buona da darmi soddisfazione“.

Di fronte a una simile dichiarazione si potrebbe allontanare la possibilità di un ritorno ai Maneskin, nonostante nulla sia certo per il futuro.

Damiano dice la sua sul pop e sul rock

Al centro dell’intervista vi è stato un confronto tra due generi musicali molto cari al cantante: il pop e il rock. Damiano ha dichiarato: “Negli ultimi anni il pop ha assunto un significato improprio. Pop significa popolare. Se qualcosa è facilmente digeribile è pop“.

“Se firmi con un etichetta e metti la tua musica su piattaforme di streaming sei pop. Fai pop per la gente. Noi eravamo pop. I Guns N’ Roses in un certo senso, erano il pop del loro tempo“, ha aggiunto il cantante.

In merito a quello che il pubblico apprezza oggi, Damiano ha affermato che ai ragazzi “fighi” non piaccia il rock, in quanto ascoltano solamente trap e pop.

Il futuro di Damiano