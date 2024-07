Selvaggia Lucarelli contro Morgan: “È un pregiudicato”

Selvaggia Lucarelli ha smentito le parole di Morgan: il cantautore aveva affermato di non avere alcuna condanna definitiva.

Continua la querelle tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Per difendersi dalle accuse di stalking, il cantautore ha attaccato direttamente la giornalista, insinuando che con il suo articolo avrebbe fomentato l’odio nei suoi confronti. Inoltre ha aggiunto che lei, a differenza sua, avrebbe diverse condanne definitive sulle spalle. Lucarelli ha risposto alle accuse smentendo le parole di Morgan.

Le parole di Morgan e la replica di Selvaggia Lucarelli

“Ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in Tribunale della sua incitazione all’odio“ – ha scritto qualche giorno fa Morgan sui social. Ma come stanno veramente le cose? Secondo Selvaggia Lucarelli la verità è tutt’altra.

“In questi giorni diversi quotidiani (quasi tutti) hanno riportato dichiarazioni di Morgan contro chi ha scritto l’articolo sul processo per stalking e diffamazione che lo vede imputato (io). A parte l’anomalia in sé, a un imputato per stalking si è anche dato un megafono per dire falsità senza fare la minima verifica” – ha scritto la giornalista nelle storie Instagram.

Morgan

Selvaggia Lucarelli: “Tra i due il pregiudicato è lui”

“Io non ho alcuna condanna definitiva (fino ad oggi).” – prosegue Lucarelli – “Riguardo Morgan la verifica l’ho fatta io. Ha una condanna diventata definitiva il 20 maggio 2015 per oltraggio a pubblico ufficiale per un fatto commesso a Monza il 22-11-2011.

“Quindi tra i due il pregiudicato è lui. Vorrei vedere se io dessi il megafono a Morgan per dire qualsiasi falsità su colleghi e direttori di giornali cosa succederebbe. Come minimo sarei seppellita da querele. Con me vale tutto, come sempre“.

Morgan ha dichiarato di aver denunciato Selvaggia Lucarelli per incitamento all’odio in seguito alla pubblicazione delle informazioni riguardanti il processo per stalking in cui è imputato: staremo a vedere come finirà la questione.