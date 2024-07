Fabrizio Corona ha postato un video in cui fa body shaming contro Emma: la risposta della cantante è stata epica.

Per Emma Marrone il body shaming è un tema molto caldo. Ne ha parlato recentemente lei stessa a proposito dei commenti offensivi sul suo corpo che le vengono fai sui social sotto ai video delle sue esibizioni. Questa volta, però, ad attaccarla non è stato un anonimo utente, ma Fabrizio Corona, tramite il suo sito d’informazione. Lei ha replicato alle offese con una risposta veramente epica. Scopriamo cosa è successo.

Fabrizio Corona: il video su Dillinger News

Il re dei paparazzi ha condiviso sul suo sito d’informazione Dillinger News un video in cui la cantante balla, prima in un locale e poi in un ristorante, con un abito nero decisamente corto. Nella didascalia si legge “Il nero sfina“.

Non è la prima volta che Fabrizio Corona fa body shaming contro Emma: in più occasioni ha pubblicato video in cui offende la cantante per il suo aspetto fisico e per le sue scelte di stile. Questa volta Emma ha deciso di non lasciar correre e ha risposto con una frase che ha fatto il giro del web.

Fabrizio Corona

La replica di Emma

“Il nero sfina ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi. Sfigato idiota è inutile” – ha scritto la cantante sotto al post. Un commento lapidario che Corona si è ampiamente meritato. Dopo chi minuti il commento è stato fatto sparire, ma ormai gli screenshot dell’epica risposta di Emma avevano già iniziato a fare il giro del web.

Non è la prima volta che Emma si esprime con rabbia contro le pesanti offese che le vengono quotidianamente rivolte. Durante un suo concerto aveva interrotto la performance per rivolgere queste parole al pubblico: “Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire”.

“Vado orgogliosa del mio corpo.” – prosegue – “Non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi“.