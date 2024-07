Loredana Bertè: “Fate sapere a Taylor Swift che la canzone è mia”

Durante il concerto di Taylor Swift a Milano i fan le hanno cantato “Sei bellissima”: Loredana Bertè ha commentato l’episodio.

Loredana Bertè, nota per la sua capacità di comunicare senza filtri, ha dimostrato ancora una volta dimostra il suo carattere genuino e schietto. Nel mirino delle sue dichiarazioni recenti, troviamo una delle pop-star più celebrate del panorama musicale internazionale: Taylor Swift.

La cantante americana, che è da poco stata in Italia per un tour di grande successo che la sta vedendo esibirsi in varie parti d’Europa e degli Stati Uniti, gode di un’incredibile fama e di un seguito di fan così fedele da seguirla ovunque. Recentemente, durante una sua esibizione a Milano, Swift ha ricevuto un tributo inaspettato che ha però suscitato la reazione diretta di Loredana Bertè.

Le parole di Loredana Bertè al Tg1

Durante il concerto della popstar statunitense allo Stadio San Siro di Milano, i fan le hanno intonato “Sei bellissima“ e lei ha sorriso e ha ringraziato il pubblico. L’episodio è stato ripreso in molti video pubblicati sui social che sono arrivati fino all’autrice della canzone, Loredana Bertè.

In un’intervista rilasciata per il Tg1, Bertè ha rivendicato la paternità del brano: “Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano ‘sei bellissima’ a Taylor Swift. Fate sapere che ‘sei bellissima’ è una canzone mia. Che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift“.

I commenti sui social

Le dichiarazioni di Loredana hanno suscitato diversi commenti. Un utente scrive: “E che soprattutto tutti la smettessero di cantarla a cani e porci svilendo il testo stesso di questo capolavoro di canzone!“. Altri hanno approvato le parole della cantante: “Ha ragione da vendere” e anche “Brava, adoro“.

In un’era in cui la comunicazione tra artisti e pubblico attraversa immediatamente i confini nazionali e culturali grazie ai social network, il messaggio di Loredana Bertè va oltre una semplice rivendicazione autoriale, richiamando l’attenzione sulla genuinità e sulla proprietà intellettuale in un mondo interconnesso.