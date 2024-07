Antonello Venditti ha rivelato di non apprezzare particolarmente la musica di Angelina Mango: ecco come ha risposto la cantante.

Angelina Mango ha da poco iniziato il suo tour europeo che sta riscuotendo un successo incredibile: il suo talento non è passato inosservato, tanto che il New York Times l’ha definita una promettente star della musica internazionale. Tuttavia, non tutti sembrano apprezzare la sua musica: la cantante è stata criticata da Antonello Venditti. Vediamo come ha risposto la cantante.

Antonello Venditti: la critica ad Angelina Mango

Recentemente, Angelina Mango è stata criticata da Antonello Venditti. Il cantautore, pur riconoscendo il talento sia suo che di Annalisa, ha lamentato il fatto che il mercato musicale moderno costringa gli artisti a produrre musica commerciale a discapito dell’originalità delle canzoni.

“Prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti.” – ha dichiarato Venditti durante un’intervista per Leggo.

Antonello Venditti

La risposta di Angelina Mango

Durante un’intervista per Vanity Fair, Angelina Mango ha risposto alle parole di Antonello Venditti: “Ognuno ha un’opinione.” – ha spiegato la cantante – “Ieri il tatuatore ha detto che le mie canzoni non gli piacciono.”

“È chiaro che lui non finisce sui giornali, Venditti sì. Però apprezzo sempre la sincerità. E poi giustifico Antonello con il fatto che apparteniamo a generazioni diverse, anche se ogni volta che ho il cuore spezzato ascolto la sua Alta marea” – ha proseguito.

Poi, a proposito delle critiche, Angelina ha rivelato di non sopportarle: “Reagisco male anche a quelle giuste, mosse da persone che stimo. Se si tratta, invece, di insulti gratuiti che leggo a colazione, quella giornata è rovinata, poche storie. Il trucco sta nel non leggere insulti a colazione, però ci sto ancora lavorando”.