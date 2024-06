Venditti, frecciatina ad Annalisa: “Non sa fare quello che faccio io”

Antonello Venditti ha rivelato cosa pensa delle cantanti contemporanee: la frecciatina ad Annalisa non è passata inosservata.

Intervistato da Leggo in occasione dei 40 di “Notte prima degli esami”, Antonello Venditti ha deciso di fare delle dichiarazioni pungenti su alcune delle artiste italiane più amate del momento: Annalisa e Angelina Mango.

La frecciatina ad Annalisa

Parlando di musica contemporanea, Venditti ha rivelato: “Questi giovani sono bravi: io so fa’ quello che fanno loro, ma loro non sanno fa’ quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati.“

Poi la frecciatina ad Annalisa: “Prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti”.

“Io sono uno dei fortunati che ha portato la sua storia sempre con sé.” – ha proseguito il cantautore – “Le mie canzoni sono ancora contemporanee, senza tempo. Io sono l’inno della Roma e ho scritto canzoni che rimarranno per sempre. Tra qualche anno, anzi, si dimenticheranno di me e rimarranno i brani che diventeranno di un anonimo romano“.

La reazione del web alle parole di Venditti

Le parole di Venditti hanno immediatamente scatenato la polemica online, dove il cantautore è stato aspramente criticato per le sue affermazioni. Su X, ex Twitter, un utente scrive: “Annalisa e Angelina possono cantare Notte prima degli esami. Venditti non potrebbe mai cantare Sinceramente e La noia senza che debbano chiamare il 118 dopo“.

E ancora: “Annalisa e Angelina Mango sono autrici dei loro testi. Venditti avrebbe fatto più bella figura a dire che non le apprezza invece di sminuire in questo modo il loro essere cantautrici e la loro identità artistica che entrambe hanno a differenza di molti loro colleghi“.