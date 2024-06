Lodovica Comello: pronta a tornare con “Spose in affari” su Real Time

Dopo la nascita del figlio Teo, Lodovica Comello è pronta a tornare in tv: condurrà “Spose in affari” con Enzo Miccio su Real Time.

Lodovica Comello, poliedrica artista italiana, torna a far parlare di sé grazie al suo ritorno in televisione con il nuovo programma “Spose in affari”. Con al fianco l’esperto di wedding Enzo Miccio, promette di aggiungere un tocco di freschezza alle serate di Real Time dal 19 giugno 2024.

Dall’esperienza come madre alla voglia di sperimentare nuove sfide professionali, Comello si apre in un’intervista esclusiva con Fanpage.it, svelando desideri futuri e ricordi del suo percorso artistico.

Lodovica Comello: nuovi orizzonti professionali

Dopo due anni di lontananza dalle luci della ribalta, necessari per dedicarsi alla maternità, Lodovica è pronta a immergersi nuovamente nel mondo dello spettacolo. “Spose in affari” rappresenta per lei non solo un ritorno, ma un vero e proprio debutto in una realtà televisiva diversa, quella del canale Real Time.

“Tornare è stato molto bello.” – rivela Lodovica – “Avevo voglia di tornare alla conduzione dopo due anni, e sono molto felice di farlo in questa nuova casa, nella famiglia Discovery, che oggi rappresenta un terreno super fertile per la televisione“.

Lodovica Comello e Pupo

“Mi piace perché parla alle famiglie, alle donne, e questo tipo di dialogo lo porto avanti anche io, da qualche anno, con il mio podcast. È un ambiente dove mi sento comoda. Sono pronta a dare tanto“.

Il cambiamento dopo la Maternità

La nascita del figlio Teo ha rappresentato un punto di svolta nella vita di Comello, determinando una trasformazione sia a livello personale che professionale. “La maternità è un’esperienza che le donne dovrebbero vivere libere da aspettative.” – ha spiegato Comello – “Dare alla luce un figlio e crescerlo è l’esperienza più istintiva nel mondo animale. Nessuna nasce madre e tutte quante lo diventano ed imparano ad esserlo con l’esperienza.”

“Invece continua ad essere la cosa più giudicata e idealizzata del mondo, non si capisce perché. Perché la maternità deve essere per forza il fine ultimo della donna? Perché deve essere motivo di profonda realizzazione personale? Sono tantissimi i fattori che contaminano la maternità che potrebbe essere un’esperienza meravigliosa, ma al momento è compromessa da un grande senso di inadeguatezza verso modelli che qualcuno ha prestabilito al posto nostro”.