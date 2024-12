Sanremo Giovani: la lista dei 12 artisti in semifinale

Martedì 3 dicembre si è svolta la quarta puntata di Sanremo Giovani: scopriamo chi sono i 12 artisti che sono arrivati in semifinale.

Ieri, martedì 3 dicembre, si è svolto il quarto ed ultimo turno di Sanremo Giovani, il format condotto da Alessandro Cattelan su Rai 2 dedicato alla selezione degli artisti che entreranno nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Sanremo Giovani è un importante palcoscenico che offre ai giovani talenti l’opportunità di mettersi in luce e di dare una svolta alla loro carriera musicale. Scopriamo quali artisti sono passati durante la puntata di ieri sera e chi sono i 12 cantanti che parteciperanno alla semifinale del 10 dicembre.

Sanremo Giovani: le sfide della quarta serata

Durante la quarta puntata di Sanremo Giovani sono stati individuati gli ultimi 3 artisti che accederanno alla semifinale del 10 dicembre: nel corso della serata i partecipanti hanno dovuto dimostrare tutto il loro talento per conquistare un posto nella prossima fase della competizione.

Tra gli artisti che sono riusciti a distinguersi troviamo Angelica Bove, le cui doti vocali avevano già colpito il pubblico di X Factor. La sua canzone “La nostra malinconia” ha riscosso grande successo tra la giuria, permettendole di avanzare nella competizione. Sono passati anche Vale LP e Lil Jolie con il loro brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore“, e il duo genovese Questo e Quello con “Bella balla“.

I 12 artisti in semifinale

La semifinale di Sanremo Giovani 2024, prevista per il 10 dicembre, vedrà dunque la partecipazione di 12 artisti:

Tancredi

Mew

Mazzariello

Grelmos

Settembre

Selmi

Alex Wyse

Bosnia

Arianna Rozzo

Angelica Bove

Questo e Quello

Vale LP e Lil Jolie

Teatro Ariston Sanremo

Questi talenti si sfideranno in 6 duelli diretti sotto gli occhi attenti di una giuria d’eccezione e del pubblico televisivo, in una serata che promette scintille e che verrà trasmessa in prima serata su Rai1 con una doppia conduzione affidata a Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

L’intera competizione si concluderà con la finalissima del 18 dicembre e rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti di mettersi in mostra e di conquistare un posto nel prestigioso panorama musicale italiano. Il percorso di Sanremo Giovani continua a essere un trampolino di lancio indispensabile per chi sogna di fare della musica la propria vita.