Nel panorama musicale italiano, il nome di Alessandra Amoroso brilla di luce propria grazie a un percorso artistico costellato di successi e un legame forte con il suo pubblico. L’annuncio del suo tour “Fino a Qui” 2024, che toccherà i palasport delle maggiori città italiane, compreso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago a Milano, ha acceso gli animi dei fan. Il tour si preannuncia come un altro trionfante capitolo nella carriera dell’artista pugliese, celebrando 15 anni di musica insieme ai suoi sostenitori.

Un tour da non perdere

Celebrando 15 anni di una carriera piena di traguardi, Alessandra Amoroso si appresta a regalare ai suoi fan un tour che promette di essere indimenticabile. In totale saranno ben 13 le date in cui l’artista porterà sul palco le sue hit più amate, a partire dal 1° dicembre 2024. Le città coinvolte spaziano da Eboli a Roma, da Bologna a Padova, passando per Firenze, Torino, Bari, e Napoli, culminando con due serate speciali al Mediolanum Forum di Milano.

Dettagli e curiosità sui biglietti

La prevendita dei biglietti ha preso il via il 7 febbraio 2024, con prezzi che partono da 39€ per posizioni a visibilità laterale limitata fino a raggiungere i settori più prestigiosi dell’arena. Interessante la promozione “BIG FAMILY 4” che consente a gruppi di quattro persone di accedere a tariffe ridotte, sottolineando l’intenzione di rendere l’evento accessibile a famiglie e gruppi di amici.

Aspettando la scaletta

La curiosità riguarda soprattutto la scaletta: sebbene non sia stata ancora svelata nei dettagli, i fan possono aspettarsi una miscela di brani dell’ultimo album “Tutto accade”, i grandi successi che hanno scandito la carriera di Amoroso e il nuovo singolo “Fino a qui”. La durata del concerto dovrebbe superare le due ore, un viaggio attraverso le emozioni che solo la voce e l’energia di Alessandra possono regalare. Di seguito la possibile scaletta dei concerti:

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Dalla Tua Parte

Canzone inutile

Stupendo fino a qui

Fidati ancora di me

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore Puro / Difendimi per sempre

Segreto / Stella incantevole

Stupida

Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

Camera 209

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Notti Blu

Sorriso grande

Un impegno per l’accessibilità

La questione dell’accessibilità per le persone con disabilità è trattata con la dovuta attenzione, con promessi aggiornamenti sulle modalità di prenotazione per garantire a tutti di partecipare e godere dello spettacolo.

Il tour “Fino a Qui” di Alessandra Amoroso si configura come un evento dai contorni emozionali molto forti, un’occasione per celebrare insieme i successi di un’artista che ha saputo conquistare il cuore di milioni di italiani. La serie di concerti non è solo un’esibizione live, ma un vero e proprio viaggio attraverso i ricordi e le emozioni portate in musica da una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano.