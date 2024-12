Francesco De Gregori: annunciato tour per i 50 anni di “Rimmel”

Francesco De Gregori ha annunciato un tour per festeggiare i 50 anni dall’uscita di “Rimmel”: scopriamo tutte le date!

Nel mondo della musica, gli anniversari dei grandi capolavori sono occasioni speciali che permettono di rivivere emozioni indimenticabili. Per festeggiare i 50 anni dall’uscita dell’intramontabile “Rimmel“, Francesco De Gregori ha annunciato un tour che lo porterà ad esibirsi nei principali teatri, palasport e club italiani. Scopriamo tutti i dettagli!

Dalla magia dei teatri alla potenza dei palasport

La serie di concerti si dividerà in tre fasi distinte, ognuna caratterizzata da una sua particolare atmosfera, allo scopo di offrire esperienze diverse al pubblico. Le esibizioni inizieranno ad ottobre 2025 nei teatri, luoghi noti per la loro eccellente acustica e capacità di creare un’atmosfera magica, ideale per rivivere i classici del cantautore in un contesto elegante e coinvolgente.

Il tour proseguirà poi nei palasport di due delle città più iconiche d’Italia: Milano e Roma. Queste esibizioni, previste per dicembre 2025, promettono di sfruttare l’energia e la potenza che solo i grandi palazzetti possono offrire.

Francesco De Gregori

Infine, l’ultima fase del tour si svolgerà nei club tra gennaio e febbraio 2026, ritornando così all’essenza della musica live. Queste esibizioni tendono a creare un legame speciale tra l’artista e il suo pubblico, grazie all’atmosfera intima e raccolta. I fan avranno quindi l’opportunità di sentirsi parte di un’esperienza unica, quasi privata, dove la musica e le emozioni si intrecciano in maniera directta e profonda.

“Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club”: le date

Di seguito tutte le date del tour di Francesco De Gregori:

Teatri 2025

31 ottobre all’Europauditorium di Bologna

1 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia)

5 novembre all’Auditorium del Lingotto di Torino

8 novembre al Teatro Regio di Parma

11 novembre al Teatro Clerici di Brescia

13 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

14 novembre al Nuovo Teatro Giovanni da Udine di Udine

18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli

19 novembre al Teatro Team di Bari

21 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

24 novembre al Teatro Verdi di Firenze

Palasport 2025

6 dicembre all’Unipol Forum di Assago, Milano

10 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

Club 2026

23 gennaio al Vox Club di Nonantola (Modena)

24 gennaio all’Estragon di Bologna

27 gennaio al Mamamia di Senigallia (Ancona)

28 gennaio al The Cage di Livorno

30 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

31 gennaio all’Atlantico di Roma

2 febbraio al Land di Catania

4 febbraio all’Eremo Club di Molfetta (Bari)

5 febbraio alla Casa della Musica di Napoli

7 febbraio al Dis_Play di Brescia

8 febbraio al Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia)

10 febbraio all’Hall di Padova

13 febbraio alla Concordia di Venaria Reale (Torino)

14 febbraio al Fabrique di Milano

I biglietti per questi eventi possono essere acquistati a partire dalle ore 16.00 di venerdì 6 dicembre su Ticketone e nei circuiti di prevendita.