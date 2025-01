Durante la serata cover Fedez potrebbe duettare con con Marco Masini sulle note di “Bella Stronza”. È un attacco a Chiara Ferragni?

Uno degli artisti più attesi e discussi tra i Big della prossima edizione di Sanremo è senza dubbio Fedez. Il rapper, ormai da mesi al centro dell’attenziona mediatica, potrebbe regalare agli spettatori del Festival un colpo di teatro degno di nota.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Gabriele Parpiglia, durante la serata cover Federico potrebbe attaccare la sua ex moglie, Chiara Ferragni, duettando con Marco Masini sulle note della sua celebre canzone “Bella stronza”. Scopriamo tutti i dettagli!

Gabriele Parpiglia: “Fedez prepara l’attacco a Chiara Ferragni”

A sganciare la bomba è stato il giornalista televisivo ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia. “Serata delle cover a Sanremo, Fedez prepara l’attacco mediatico alla sua ex Chiara Ferragni.“- scrive in un post su Instagram – “Il rapper sceglie di duettare con Marco Masini su un brano controverso“.

Nelle storie successive, Parpiglia fa proprio il nome del brano che il rapper vorrebbe portare sul palco dell’Ariston. Si tratta di “Bella stronza“, canzone di Marco Masini del 1995 il cui titolo lascia poco spazio ad equivoci. Il giornalista specifica poi: “Ma attenzione: se questa notizia dovesse essere smentita, sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale“.

La risposta dell’entourage di Fedez

Per ora il rapper non ha confermato né smentito la notizia. Ad essersi espresso sulla vicenda è stato invece lo staff del rapper che, intervistato da Adnkronos sulla vicenda, ha risposto con “No comment“. La mancanza di una smentita categorica fa pensare che qualcosa di vero potrebbe esserci in questa indiscrezione.

Chiara Ferragni e Fedez

I rapporti tra il Fedez e la sua ex moglie Chiara Ferragni sono tesi da tempo e i due si lanciano da tempo sui social accuse reciproche e frecciatine. il 12 dicembre il Tribunale di Milano ha formalizzato la separazione e il divorzio dovrebbe essere ufficializzato entro 6 mesi.