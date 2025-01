Irama incontra due fan all’Università: il video diventa virale

Irama ha incontrato casualmente due sue fan fuori dall’Università: il video è diventato immediatamente virale sui social.

Non a tutti capita di incontrare il proprio idolo fuori dalle aule dell’Università. Invece è proprio quanto successo a due studentesse che, uscite dal loro ateneo, hanno avuto la fortuna di imbattersi casualmente in Irama, amatissimo cantante e concorrente in gara a Sanremo 2025.

L’incontro ha dato luogo ad un simpatico siparietto ed è stato ripreso in un video che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Scopriamo tutti i dettagli!

Irama l’incontro con le fan

Irama era fuori dall’Università, solo, con un mazzo di fiori in mano. La presenza dell’artista ha immediatamente attirato l’attenzione di un gruppo di studentesse che si trovavano lì vicino. Le ragazze si sono avvicinate a cantante che immediatamente ha iniziato a chiaccherare con loro chiedendo come stessero andando gli esami.

Irama si è quindi mostrato molto gentile e disponibile con le sue fan. Non è chiaro, però, cosa ci facesse fuori dall’Università con dei fiori in mano: alcuni sostengono che fosse lì per assistere ad una discussione di laurea mentre secondo altri il cantante avrebbe una nuova fiamma di cui ancora non si conosce l’identità.

Rtòiccardo Cocciante e Irama

Il video diventato virale online

Il video dell’incontro tra Irama e le sue fan fuori dall’Università è diventato in pochissimo tempo virale sui social. La ragazza che lo ha condiviso, infatti, poco dopo aver incontrato il cantante ha scoperto di aver superato un esame per cui era particolarmente preoccupata.

Nella didascalia del video pubblicato tu Tik Tok si legge: “Due ore dopo averlo incontrato ho scoperto di aver superato l’esame. Grazie, quest’anno la sessione è stata benedetta“. Nei commenti in molti hanno hanno sottolineato quanto le due studentesse siano state fortunate ad incontrare casualmente il cantante.