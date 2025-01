Giulia De Lellis: “Tony Effe? Con me dolce, gentile e premuroso”

Giulia De Lellis ha parlato del suo rapporto con Tony Effe, smentendo le voci che lo accusano di sessismo e misoginia.

La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe prosegue a gonfie vele. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’influencer ha parlato del suo rapporto con il trapper romano rivelando alcuni interessanti dettagli sulla sua personalità. Scopriamo cosa ha detto!

Giulia De Lellis: le sue parole su Tony Effe

Nelle ultime settimane Tony Effe, concorrente in gara a Sanremo 2025, è stato al centro delle polemiche per alcuni testi delle sue canzoni, ritenuti violenti e sessisti. Nell’intervista rilasciata a Repubblica, Giulia ha difeso il suo compagno smentendo le voci e le accuse che sono state mosse nei suoi confronti e che lo hanno portato ad essere escluso dal Concertone di Capodanno a Roma.

“Dolce, gentile, premuroso, protettivo.” – racconta l’influencer – “La sua musica può piacere o meno. Chi la vuole ascoltare la può ascoltare, a chi dà fastidio può sentire altro. Ci sono tantissimi artisti incredibili.”

Poi aggiunge: “È una persona meravigliosa, fa un genere di musica particolare. A me i testi non infastidiscono perché vivo con una persona che so che tipo di valori ha e quanto sia un uomo premuroso e attento“.

La relazione con Andrea Damante

Nel corso dell’intervista Giulia ha anche parlato della relazione con il suo ex fidanzato, Andrea Damante, conosciuto sul trono di Uomini e Donne. “È stata sicuramente una relazione meravigliosa ma sofferente, se vogliamo definirla così.” – ha spiegato l’influencer.

“Quando non ci si migliora più a vicenda, quando ci si fa del male, bisogna avere la lucidità e l’intelligenza di capire di chiuderla, ma non sempre è facile. E quindi si entra in una dipendenza affettiva da cui è difficile uscire, però a un certo punto arriva un momento in cui si è lucidi, ci si sveglia quella fatidica mattina e si capisce” – ha concluso.