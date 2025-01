Ermal Meta parla della nascita della figlia: “Gravidanza difficile”

Ermal Meta ha parlato delle difficoltà della gravidanza e del parto della sua compagna Chiara Sturdà: scopriamo tutti i dettagli!

Lo scorso giugno Ermal Meta è diventato papà della piccola Fortuna Marie, avuta insieme alla compagna Chiara Sturdà. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, il cantante ha parlato delle difficoltà legate prima alla gravidanza e poi al parto, rivelando che Chiara avrebbe salvato la vita alla bambina. Ecco cosa ha raccontato.

Ermal Meta: “Chiara ha salvato nostra figlia”

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, Ermal Meta ha rivelato che quello della sua compagna Chiara Sturdà è stato un parto molto complesso. Il cantante, infatti, non ha potuto abbracciare subito la piccola Fortuna Marie: “È dovuta passare qualche ora. È stato un parto difficile. La prima cosa che ho fatto è suonarle una canzone mentre stava piangendo, ha smesso subito“.

Parlando della compagna Chiara Sturdà, il cantante l’ha definita “un’eroina” perché durante la gravidanza ha salvato la bambina da un problema inatteso e piuttosto grave. “Ha avuto una gravidanza difficile, ha salvato nostra figlia.” – ha spiegato Ermal Meta – “Vigilava costantemente, non dormiva mai, era sempre sveglia. Ha avuto ragione, si è accorta che stava accadendo un problema grave, se avesse dormito non se ne sarebbe accorta”.

Ermal Meta

La felicità per l’arrivo di Fortuna Marie

Il nome della bambina non è stato scelto a caso: Ermal Meta ha rivelato che da quando è nata la figlia si sente una persona completamente diversa e migliore. “C’è una grande felicità. Tutto è così meraviglioso e nuovo” – ha spiegato il cantante.

Poi ha aggiunto: “Si tratta di un’emozione troppo grande da contenere. Quando lo vivi è una cosa devastante, ti toglie dal centro della tua vita. Ho curato tutte le mie fragilità, è come se fossi rinato. Mi sono scoperto più pazienze e forte di quello che pensavo. Da quando è nata, non mi pesa più svegliarmi alle 7, è come se avessi una molla sotto il letto“.