Sanremo 2025: Alessandro Cattelan sarà co-conduttore della finale

Carlo Conti ha rivelato a sorpresa che Alessandro Cattelan sarà co-conduttore della finale di Sanremo 2025: scopriamo tutti i dettagli!

Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, il nuovo direttore artistico Carlo Conti ha fatto un annuncio del tutto inaspettato: Alessandro Cattelan sarà al suo fianco durante la serata finale di Festival nel ruolo di co-conduttore.

Alessadro Cattelan: le sue parole in conferenza stampa

L’annuncio è stato fatto da Conti dopo che la stampa aveva chiesto ad Alessandro Cattelan se secondo lui, nella sua carriera, sarebbe mai diventato conduttore di Sanremo. La risposta del presentatore è stata molto schietta: “Se mi chiedi saresti in grado a fare Sanremo forse sì, se mi chiedi se sia la persona più adatta forse no. Perché per fare Sanremo serve una persona che sia molto brava e larga, Carlo ha entrambe queste caratteristiche”.

“Io credo di saper fare il mio lavoro” – prosegue – “ma anche di essere un po’ di nicchia, che non vuol dire essere sfigato, la nicchia a volta è anche una scelta, un modo di comunicare ed essere sinceri verso se stessi. Questo lo dico anche per uscire un po’ dall’equivoco per cui ogni volta che faccio qualcosa viene sempre un po’ svilita perché si è sempre in attesa di Sanremo”.

Alessandro Cattelan

Poi Cattelan conclude : “Io forse Sanremo non lo farò mai, anche se non si devono mettere limiti a quello che accadrà, ma si può fare un bel lavoro anche senza necessariamente fare Sanremo“.

Carlo Conti: annuncio a sorpresa

A questo punto Carlo Conti ha preso la parola, parlando prima di Fabrizio Frizzi: “Sanremo non è fondamentale per la carriera di un conduttore, posso dire che Sanremo non è fondamentale. C’è un collega, amico, scomparso, qulche anno fa, che non ha mai fatto il Festival ma al suo funerale c’era una folla che valeva dieci Sanremo“.

Poi ha fatto l’annuncio che ha lasciato tutti senza parole: “Posso dire che quest’anno Cattelan salirà sul palco di Sanremo. Il venerdì sarai co-conduttore“.