Riki parla della sua vita dopo Amici: “Sono caduto in depressione”

Riki, uscito da Amici nel 2016, ha rivelato di aver vissuto momenti difficili dopo la sua partecipazione al talent.

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, ha deciso di aprire il suo cuore durante una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Il cantante ha parlato dei suoi anni segnati da pensieri negativi e depressione in particolare attorno al periodo del Festival di Sanremo 2020.

Riki: le difficoltà dopo il talent

La crisi, racconta Riki, è iniziata dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2016: “Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino, infatti tante volte sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nel mio essere impulsivo“.

“Succede piano piano, non te ne rendi conto subito perché intanto le cose vanno velocissime e non puoi fare pause. Non voglio neanche imputare la colpa alle persone che avevo intorno perché veniva tutto anche da me: era un sistema drogato e volevamo sempre di più.” – spiega il cantante.

Riki

“Ho fatto un po’ di cavolate. Dovevo per forza seguire le logiche del mercato e a un certo punto mi sono incagliato.” – prosegue – “Non avevo il coraggio di dire ‘sono in crisi, non sto bene, mi fermo’. Ma poi ti rendi conto che non puoi farcela da solo“.

La crisi a Sanremo 2020 e la rinascita

A Sanremo 2020 è arrivato ultimo, in un momento in cui la sua salute mentale era già in crisi: “Io non avrei voluto farlo, ma ero talmente assuefatto che dicevo sì a tutto. In quel periodo volevo proprio auto-sabotarmi, quindi non c’erano i presupposti. Sul palco non stavo bene, ero asettico, non sentivo neanche la tensione. Poi, due settimane dopo, è scoppiata la pandemia e, nel male, quello mi ha costretto a fermarmi“.

Oggi sul palco dell’Ariston ci tornerebbe con uno spirito diverso: “Me la giocherei in un altro modo, più maturo e consapevole, ma anche più bello, gentile e luminoso. Ma se non fosse, non importa. Si va pian piano“.

Dopo anni di sofferenza lotta con se stesso Riki sta finalmente meglio, anche grazie alla terapia. Ha scoperto nuove passioni oltre la musica, si è laureato in design ed ha realizzato un nuovo disco, “Casabase“, che lui descrive come il suo “posto felice“.