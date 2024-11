Fedez: arriva l’accordo di separazione da Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni hanno raggiunto il tanto atteso accordo sulla separazione: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo mesi di litigi ed indiscrezioni, gli ex coniugi Ferragnez hanno finalmente raggiunto un accordo sulla separazione. La parte più interessante riguarda i figli: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due avrebbero deciso di non procedere con un assegno di mantenimento per Leone e Vittoria. Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez e Chiara Ferragni: raggiunto l’accordo di separazione

A rendere noto il raggiungimento dell’accordo sono stati gli avvocati della coppia: “Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio“.

La nota prosegue: “Depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni“.

Chiara Ferragni e Fedez

Per quanto riguarda i figli della coppia, l’affidamento sarà congiunto. “Leone e Vittoria” – spiegano ancora gli avvocati – “staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento“. Fedez, però, come da sua richiesta, si occuperà di provvedere alle rette scolastiche, alle spese mediche e anche a quelle relative alle attività sportive svolte dai bambini.

La fine dei Ferragnez: una parabola italiana

E’ quindi definitivamente arrivata al capolinea la storia d’amore che più d’ogni altra ha appassionato gli italiani negli ultimi anni. Dalla lontana estate del 2016, quella di “Vorrei ma non posto“, Fedez e Chiara Ferragni hanno sempre fatto parlare di loro, nel bene e nel male.

Sembrano passati anni da quando i due condividevano ogni aspetto della loro vita sui social e dall’uscita della serie “The Ferragnez”. Ora sia Fedez che Chiara sono pronti ad andare avanti con le rispettive vite e a lanciarsi in nuove relazioni.