Rose Villain rivela: “Soffro di misofonia”

Ospite di Alessandro Cattelan a ‘Hot ones Italia’, Rose Villain ha svelato alcuni aspetti della sua vita privata.

Dopo le recenti dichiarazioni sul ruolo delle donne nell’industria musicale, Rose Villain è tornata a raccontarsi in una nuova intervista. Questa volta la cantante di “Fuorilegge” ha scelto il programma “Hot ones Italia” condotto da Alessandra Cattelan per svelare alcuni dettagli della sua vita privata e parlare della particolare sindrome di cui soffre.

Rose Villain: i moment più belli della sua carriera

Nel corso dell’intervista con Alessandro Cattelan, Rose Villain ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera nella musica. Tra i momenti più significativi c’è sicuramente la partecipazione a Sanremo per due anni consecutivi. “Ho partecipato due volte” – racconta la cantante – “Dalla prima ho imparato a vivermela più tranquillamente. Di notte continuavo a sognare interviste, domande, telecamere“.

Rose Villain al Festival di Sanremo 2024

La sua popolarità l’ha portata ad essere scelta dai Coldplay per aprire i loro concerti in Italia. “Quando ho cantato con i Coldplay davanti a centomila persone, mi sono sentita al posto giusto e ho capito che potevo fare gli Stadi e che un giorno li farò” – ha raccontato Rose.

Poi ha aggiunto: “La gioia più grande è arrivata quando ho aperto il mio primo concerto con gente che aveva pagato il biglietto e cantava ogni parola delle mie canzoni, anche quelle che quasi non ricordavo più“.

Le parole sulla misofonia

Dopo aver parlato dei momenti più significativi della sua carriera, Rose Villain ha rivelato di soffrire di una curiosa problematica, che le crea non pochi disturbi.

La ragazza, infatti, ha fatto una confessione molto particolare: “Non mi fa impazzire andare al cinema. Io ho un problema con le persone, soffro di misofonia e se la gente fa dei rumori io impazzisco. Mi piace da morire andare al cinema da sola”.