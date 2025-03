Camihawke ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids: ecco cosa ha detto.

Ormai da mesi circolano voci sempre più insistenti sulla fine della relazione tra Camilla Boniardi, nota come Camihawke, e Aimone Romizi, frontman della band perugina Fast Animals and Slow Kids. Ospite di Alessandro Cattelan a Radio Deejay, la nota influencer ha risposto a molte domande rompendo finalmente il silenzio sulla rottura con il cantante.

Camihawke: le voci sulla rottura con Aimone Romizi

Ad alimentare le voci sulla fine della relazione tra il cantante e l’influencer hanno contribuito diversi indizi. Ormai da tempo Camihawke ha smesso di seguire Aimone Romizi su Instagram (mentre lui è ancor un suo follower) e i due non si scambiano like da alcuni mesi.

Aimone Romizi Fast Animals and Slow Kids

Inoltre i due, solitamente molto presenti sui social, non si mostrano più insieme e non pubblicano foto da gennaio. Se tutto questo non fosse sufficiente, il cantante dei FASK e l’influencer erano entrambi a Sanremo durante la settimana del Festival ma non si sono mai fatti vedere insieme. Adesso Camihawke ha finalmente rotto il silenzio sulla questione. Ecco cosa ha detto.

La rivelazione da Alessandro Cattelan

Durante l’ospitata a Radio Deejay con Alessandro Cattelan, Camilla ha fatto chiarezza sulla questione parlando apertamente degli “sconvolgenti eventi” che hanno segnato la sua vita recentemente. Pur senza svelare dettagli specifici, le risposte dell’influencer alle domande hanno lasciato pochi dubbi sulla fine della relazione con il frontman dei Fast Animals and Slow Kids.

Ospite con Alice Venturi per presentare il podcast Tutte le volte che, Camihawke ha rivelato: “Sono in un momento diverso da quello di Alice, diciamo che potrei stare meglio“ . Poi, lasciando intendere che la storia tra lei e il cantante sia finita, ha aggiunto: “Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati degli eventi sconvolgenti“.