Kanye West ha pubblicato suo social un nuovo album a sorpresa. Il rapper ha insultato l’ex moglie, Jay Z e Beyoncé.

Nel panorama dello spettacolo, poche figure sono tanto discusse e controverse quanto Kanye West, artista noto per la sua eccentricità e per le sue uscite spesso al limite. Nelle ultime ore il rapper ha pubblicato a sorpresa su X “Bully”, un nuovo album, e poco dopo ha cominciato a insultare pesantemente Beyoncé e Jay Z tirando in ballo anche i loro figli e definendoli “ritardati”. Scopriamo tutti i dettagli.

Kanye West: l’album a sorpresa

Kanye West ha recentemente pubblicato un nuovo album intitolato “Bully“, diffuso in maniera esclusiva su X, ex Twitter. L’opera vanta collaborazioni con artisti di calibro come Playboi Carti, Ty Dolla Sign e James Blake, testimoniando la continua ricerca creativa di West.

Kanye West

Tuttavia, quello che avrebbe potuto essere un momento di celebrazione artistica si è trasformato in un’ulteriore fonte di tensioni. Il cantante infatti, poco dopo la diffusione del disco, ha rivolto offese pesanti a Beyoncé e Jay Z insultando anche i figli della coppia.

Il rapper ha scritto in un post: “Aspettate, ma qualcuno ha mai visto i loro figli piccoli?… Sono ritardati, dico letteralmente. Questo è il motivo per cui l’inseminazione artificiale è una benedizione. Avere figli ritardati è una scelta“. Dopo aver eliminato, West ha aggiunto: “Ho bisogno che tutti sappiano che ho rimosso il post su Jay Z e Beyoncé e la loro famiglia perché c’era la possibilità che il mio Twitter venisse cancellato, non perché sono una buona persona. Maledetto il mondo e maledetti tutti. Maledette tutte le celebrità. Lo penso sul serio“.

La spirale discendente di un artista controverso

Le recenti vicende mettono in luce il crescente isolamento di Kanye West nel panorama dello spettacolo. Se da un lato le sue iniziative artistiche continuano a interessare il pubblico e la critica, dall’altro le sue azioni e parole lo stanno progressivamente allontanando da colleghi e fans.

L’attacco ai figli di Beyoncé e Jay Z, seguito dalla rimozione del post incriminato per evitare la cancellazione del suo profilo social, svela una consapevolezza distorta delle conseguenze delle proprie azioni. La giustificazione data da West, lontana da qualsiasi forma di autocritica o di empatia, evidenzia una profonda crisi personale ed esistenziale.