Il cantautore ha parlato di come si sia sentito a Sanremo, della partecipazione all’Eurovision e svelato alcuni dettagli del suo nuovo album.

In un’intervista a Fanpage, Lucio Corsi ha presentato il suo nuovo album uscito oggi, ma non solo: il cantautore ha parlato anche della sua esperienza a Sanremo e di come si stia preparando all’imminente Eurovision Song Contest.

Lucio Corsi su Sanremo: “Mi sono sentito a casa”

L’artista ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, durante il quale si è classificato in seconda posizione con la sua “Volevo essere un duro“. Davanti a lui Olly, che invece ha presentato “Balorda Nostalgia“.

Lucio Corsi si esibisce al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

“A Sanremo mi sono divertito, questa è la cosa che più mi ha sorpreso perché tutti mi dicevano che sarebbe stato un frullatore“, ha esordito Lucio.

Il cantautore ha poi proseguito: “Ero intimorito da questa cosa, però circondandomi di persone che mi fanno sentire a casa, con cui lavoro da una vita e con cui porto avanti un’amicizia anche da una vita, come Tommaso, mi sono sentito a casa“.

“Eravamo lì a suonare, a fare quello che facciamo da sempre, da quando eravamo ragazzini, perciò siamo riusciti a stare ancorati a quello e con questo approccio siamo riusciti a divertirci in quei giorni strani“, ha concluso.

L’Eurovision di Lucio Corsi

L’artista ha quindi parlato di come si stia preparando per l’Eurovision Song Contest, svelando che non ci siano grosse differenze con la preparazione a Sanremo. “A livello di performance non faremo tanti fuochi d’artificio, siamo incentrati sulla canzone, sugli strumenti, sulla performance suonata“, ha aggiunto.

Lucio Corsi ha anche ammesso di essere contento di gareggiare con Gabry Ponte, che rappresenterà al contest San Marino con la sua “Tutta l’Italia” e di volerlo conoscere.

Lucio Corsi parla del nuovo album

Il cantautore ha avuto modo anche di parlare del suo nuovo disco “Volevo essere un duro”. Si tratta di un album che lo rappresenta al 100%, frutto di una commistione di stili differenti, dal Rock & Roll al talking blues, passando al cantautorato, fino a Venditti.

All’interno dell’album saranno disponibili anche “Tu sei il mattino” e il celebre brano sanremese da cui è tratto il titolo.