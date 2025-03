In occasione del suo concerto a Milano, Samuele Bersani ha fatto una dolorosa confessione ai fan, spiegando le vere cause che, lo scorso autunno, l’hanno costretto a cancellare il tour. Il cantante ha raccontato di avere avuto un tumore ai polmoni al primo stadio e di essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Lo scorso autunno, Samuele Bersani aveva dato ai fan un triste annuncio, ossia l’annullamento del suo tour a causa di una malattia. All’epoca il cantante non aveva dato ulteriori informazioni sul suo stato di salute, lasciando tutti col fiato sospeso.

Di recente, durante un concerto a Milano, l’artista ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto, descrivendo il momento della malattia come: “Uno dei periodi più grigi della mia vita“.

Samuele ha dichiarato di avere avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, il che l’ha costretto a dover annullare momentaneamente il tour.

“Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo“, ha confessato il cantante.

L’artista ha aggiunto anche di avere imparato un’importante lezione da questa esperienza, ossia che si possa fare tutto, ma che sia importante non avere paura di quello che potrebbe succedere.

Quindi, Samuele ha proseguito il discorso: “Siamo molto più forti di quello che crediamo“, per poi aggiungere: “Io sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza“.

Samuele Bersani e l’invito alla prevenzione

In tale occasione, il cantante ha poi deciso di invitare tutti a fare prevenzione. Infatti, la malattia è curabile se presa in tempo e le possibilità di guarigione aumentano di molto.