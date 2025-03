Il Serale di Amici è alle porte. Tra indiscrezioni e rumors, una fonte ha dichiarato chi sono i tre attesissimi giudici.

Sabato 22 marzo andrà in onda in prima serata su canale 5 il tanto atteso Serale di Amici. Da qualche settimana si sono diffuse diverse voci che ipotizzavano i nomi dei possibili giudici del talent, ma nessuna di queste aveva ricevuto la conferma.

Di recente però, Adnkronos, ha rivelato quali potrebbero essere i nomi quasi certi che faranno il loro ingresso nello studio di Maria De Filippi.

Chi sono i giudici del Serale di Amici 24

Stando alla fonte, sarebbe quasi certa la presenza di Amadeus, già ospite del programma durante la puntata del 27 ottobre 2024, quando fu chiamato a giudicare la gara cover dei concorrenti durante il Pomeridiano.

Il secondo nome di cui si è tanto parlato è quello di Cristiano Malgioglio: se verrà confermato, il cantante sarà giudice del Serale per la terza volta consecutiva.

Resta dunque soltanto un ultimo giudice a dover essere svelato, ma sempre più voci ritengono che l’ultima poltrona rossa sarà occupata da Elena D’Amario, ballerina di fama internazionale. Proprio Elena aveva partecipato al talent show durante la nona edizione e qui si era fatta notare da David Parsons.

Il coreografo le aveva quindi offerto un posto nella Parsons Dance Company, celebre compagnia specializzata nella danza moderna con sede a New York.

Qualora fosse confermata anche la D’Amario, per la ballerina sarebbe il coronamento di una lunga carriera all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Quando arriverà la conferma ufficiale

A pochi giorni dalla mesa in onda del serale, i nomi dei giudici non sono stati ancora ufficializzati. E’ quasi certo che per avere delle informazioni attendibili, sia necessario aspettare venerdì 21 marzo.

Infatti, è consuetudine registrare le puntate del serale il giovedì pomeriggio, pertanto già in serata potrebbero trapelare informazioni più certe contenenti i nomi dei giudici.