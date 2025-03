Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha confessato alcuni dettagli sulla fine della sua relazione con il cantante.

In occasione dell’uscita del suo libro “Ma che stupida ragazza”, Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini ha rilasciato un’intervista per il settimanale Oggi. Qui racconta la sua verità riguardo la fine della relazione col cantante.

La rivelazione di Martina

La storia d’amore tra Martina Maggiore e il cantante sarebbe cominciata nel 2018: i due si sono incontrati per la prima volta casualmente in una palestra di Bologna e si sarebbero innamorati poco dopo. La relazione avrebbe proseguito per i successivi 4 anni e mezzo e all’apparenza tutto pareva essere perfetto.

La ragazza ha dichiarato “La nostra storia d’amore è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno, ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura“, per poi aggiungere: “La mia storia con Cesare Cremonini è iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri“.

Infatti, Martina ha confessato di avere scoperto che l’ex fidanzato chattava di nascosto con diverse donne. “Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche“, ha raccontato la giovane.

Dopo circa un anno Martina avrebbe scoperto altre chat e poco dopo la loro relazione è terminata definitivamente.

La ragazza ha confessato di avere sofferto molto la separazione da Cesare Cremonini, ma di esserne uscita anche grazie alla terapia. “Sono sprofondata nell’abisso. Ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato. Ora ho imparato ad amarmi“, ha aggiunto.

Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

A distanza di qualche anno, l’ex coppia pare che abbia definitivamente voltato pagina. Lo stesso Cremonini a oggi sarebbe legato sentimentalmente a Caterina Licini, ex ballerina di Amici.