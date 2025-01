Pupo si esibirà in Russia: il cachet è da capogiro

Pupo sarebbe stato ingaggiato per esibirsi ad un evento aziendale in Russia: il cachet previsto è 4 milioni di rubli.

Tra gli artisti italiani più amati a livello internazionale c’è sicuramente Pupo. Secondo quanto riportato dalla testata Gazeta.ru, il cantante di “Gelato al cioccolato” sarebbe stato ingaggiato per partecipare ad un evento aziendale in Russia, Paese in cui si è già esibito diverse volte in passato.

A suscitare interesse non è tanto la performance in sé, ma il cachet stellare previsto per l’artista e alcune curiose richieste che Pupo avrebbe fatto agli organizzatori dell’evento. Scopriamo tutti i dettagli!

Pupo: il cachet e le richieste

Sembra che il cachet per cui Pupo avrebbe accettato di esibirsi all’evento aziendale in Russia sia davvero astronomico: si parla di 35mila euro, quasi 4 milioni di rubli al cambio corrente. Oltre a questa cifra, l’artista ha posto alcune condizioni interessanti: nel backstage dovrebbero essere presenti prodotti di alta qualità, tra cui prosciutto di Parma e whisky Chivas Regal.

Le necessità stravaganti non sono finite qui: il cantante ha avanzato richieste precise anche per quanto riguarda il suo soggiorno. Il cliente dovrà occuparsi del viaggio, garantire una suite deluxe in un hotel a cinque stelle per l’artista e il pagamento del visto per lui e tre membri del suo entourage, il cui costo si aggira sui 1000 euro a persona.

Pupo

Le esigenze per il viaggio e il soggiorno

L’attenta cura del dettaglio emerge anche nella scelta dei biglietti aerei: due in business class e due in economy, oltre a 4 pass VIP per gli aeroporti di partenza e arrivo. Sembra poi che Pupo, per tutelare al meglio la sua privacy, abbia chiesto un camerino con ingresso separato e sorvegliato da una guardia.

Anche sul cibo che deve essere portato all’interno del camerino il cantante non ha lasciato spazio a compromessi: vino italiano, sia bianco che rosso, bevande varie, snack, piatti di frutta e verdura, pane senza glutine, carne secca, salmone e ovviamente, il già menzionato prosciutto di Parma.