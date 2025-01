“Troppo vecchia”: Rettore lancia una frecciatina a Loredana Bertè

Donatella Rettore, ospite del programma “La vita in diretta”, ha riacceso una vecchia controversia con Loredana Bertè: ecco cosa ha detto.

Il 13 gennaio Donatella Rettore è stata ospite del programma “La vita in diretta“. Nel corso della puntata la cantante di “Splendido splendente” ha parlando del suo rapporto con Loredana Bertè: la relazione tra le due donne è sempre stata complessa e caratterizzata da incomprensioni ancora oggi irrisolte.

Rettore ha approfittato dell’ospitata televisiva per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e per lanciare una frecciatina alla collega, definita “troppo vecchia” per duettare insieme a lei. Scopriamo tutti i dettagli!

Donatella Rettore: le sue parole su Loredana Bertè

Parlando dell’esperienza in Ora o Mai Più, Donatella Rettore ha parlato alle divergenze avute con alcuni concorrenti. “Hai una costellazione di querelle intorno a te. Ci ho comprato un monolocale con le tue litigate con Loredana Bertè” – ha scherzato il giornalista Roberto Alessi.

Alberto Matano ha aggiunto: “Sai che Bertè ci guarda? Cosa le vogliamo dire?“. Donatella Rettore ha replicato: “Le mando mille baci. Lei ce li rimanda con qualche frecciatina. Non ho mai sentito Loredana Bertè parlare bene di me. Io le ho sempre proposto di fare un duetto. L’ho sentita varie volte dire, anche a Simona Ventura, che Splendido Splendente fa schifo. Io non ho mai litigato con lei“.

Loredana Bertè

La frecciatina a Loredana Bertè

Il conduttore ha continuato a stuzzicare Donatella Rettore: “Se vuoi, ora le chiediamo se vuole fare un duetto con te“. La cantante ha replicato rivolgendo una frecciatina alla collega: “Ma sono io che non voglio, è troppo vecchia“.

Poi, parlando di Pazza, brano presentato in gara da Loredana Berté nello scorso Festival di Sanremo, ha aggiunto: “Lei si ama. È pazza di sé, che canti per sé“. A chiudere il siparietto è stato Alberto Matano: “Come vedete i baci non sono veri, sono baci fake“.