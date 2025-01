Ultimo e Jacqueline sono tornati a Roma: l’assedio dei paparazzi

Ultimo e Jacqueline sono tornati a Roma con il figlio Enea. I paparazzi li hanno seguiti ovunque senza dargli tregua.

Dopo aver trascorso i mesi della gravidanza a New York, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono finalmente tornati a Roma con il piccolo Enea. Ad accoglierli all’aeroporto non c’erano solo i fan ma anche moltissimi paparazzi che hanno cercato di fotografare il bambino. Il cantautore romano e Jacqueline hanno però cercato di tutelare la privacy del bambino, nascondendolo ai flash delle macchine fotografiche.

Ultimo e Jacqueline: il ritorno a Roma

L’entusiasmo per il rientro a Roma di Ultimo e della sua famiglia è tanto. Moltissimi fan hanno deciso di accogliere Niccolò (vero nome del cantante) e Jacqueline direttamente all’aeroporto per dimostrargli tutto il loro affetto.

Purtroppo il cantautore romano non ha potuto dedicare molte attenzioni al suo pubblico. Dopo essere atterrato, infatti, Ultimo è stato impegnato a tenere al sicuro il piccolo Enea dagli occhi indiscreti delle fotocamere.

Ultimo

Nelle immagini pubblicate dal settimane “Chi” si vede Ultimo, accompagnato da guardie del corpo e assistenti, accanto a Jacqueline che tiene il neonato al sicuro sotto la sua giacca. La coppia ha deciso di tornare definitivamente in Italia, rivela il magazine nel servizio dedicato ai due neogenitori.

Jacqueline e Heater Parini: un rapporto conflittuale

Il rapporto tra Jacqueline e sua madre Heather Parisi, continua a generare polemiche. La donna, infatti, sembra intenzionata a mantenere le distanze dalla coppia nonostante la nascita del nipotino. Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco, Jacqueline nei giorni scorsi ha pubblicato un post su Instagram in cui celebra il legame con la suocera. Sul rapporto con la showgirl invece nessun commento.

Per ora l’ipotesi che la nascita di Enea potesse far riavvicinare le due donne non sembra essersi concretizzata. Ora Ultimo e Jacqueline, definitivamente tornati nella capitale, inizieranno una nuova vita da neogenitori con nuovi equilibri e sfide complesse e avvincenti.