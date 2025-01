Lutto per Eros Ramazzotti: morto il produttore Fausto Cogliati

È morto Fausto Cogliati, autore, produttore musicale e vocal coach. Sui social i messaggi di addio di Ultimo e Eros Ramazzotti.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Fausto Cogliati, autore, produttore e vocal coach di grande talento che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale, lavorando con alcune delle più grandi star.

Morto all’età di 66 anni, Cogliati è stato un punto di riferimento soprattutto per Eros Ramazzotti, che ha espresso il proprio dolore con un toccante messaggio sui social. Ma il cordoglio non si limita al cantautore romano: molti altri artisti hanno condiviso ricordi e parole di stima per l’uomo che ha saputo essere uno dei grandi artigiani della musica italiana contemporanea.

Morte di Fausto Cogliati: l’addio di Ultimo e Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha salutato l’amico con un breve messaggio condiviso su Instagram. “Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto” – ha scritto il cantautore romano. Toccante anche il messaggio di Ultimo: “Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio. “Sai che ho i brividi?”. Quando lo dicevi sapevo che era tutto ok, Fai buon viaggio“.

Anche Benji & Fede hanno usato i loro social per dire addio al produttore “Quanto avevi da dare ancora e ancora” – scrivono – “Che quella tua intensità genuina e sincera che dedicavi a tutte le persone che incrociavano il tuo cammino, che la tua profonda calma e il tuo candore dignitoso e diligente all’esistenza, che la tua guida quasi paterna, che tutto quello che ci hai lasciato, tutto questo, non sia stato vano“.

Un pilastro nel mondo della musica

Fausto Cogliati iniziò la sua carriera come chitarrista per il gruppo dei Lijao, ma fu nel ruolo di produttore, autore e vocal coach che trovò la sua vera vocazione.

Il suo talento lo portò a collaborare con alcuni dei nomi più risonanti della musica italiana, come Ultimo, Marcella Bella, Fedez, Rocco Hunt e Francesca Michielin. Queste collaborazioni testimoniano l’ampio raggio d’azione di Cogliati e la sua capacità di lasciare un’impronta su diversi generi musicali.