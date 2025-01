Al Bano sta male? Arriva la smentita di Loredana Lecciso

Ieri si erano diffuse notizie preoccupanti circa la salute di Al Bano: la compagna Loredana Lecciso ha smentito le voci.

Ieri Dillinger News, il sito di informazione legato a Fabrizio Corona, ha diffuso l’indiscrezione secondo cui Al Bano starebbe molto male, tanto da aver bisogno di un trapianto di fegato. Ma come sta realmente il cantante? A rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute è stata la compagna Loredana Lecciso.

“Al Bano sta male”: l’indiscrezione riportata da Dillinger News

A diffondere la notizia è stato Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, solitamente ben informato sulle vicende che riguardano la vita privata dei personaggi pubblici.

Nel post, pubblicato nella tarda mattinata di ieri sulla pagina Instagram di Dillinger News, si legge: “Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato“.

Al Bano

L’indiscrezione, che ha generato immediata apprensione da parte dei fan di Al Bano, non era stata confermata né dal diretto interessato, né dalle persone a lui vicine. A rompere il silenzio sulla questione è stata la compagna del cantante, Loredana Lecciso: ecco cosa ha detto.

Loredana Lecciso: le sue parole sulla salute di Al Bano

Contatta da Il Giornale, Loredana Lecciso ha smentito le voci relative a presunti gravi problemi di salute di Al Bano. “Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute” – ha commentato la show girl senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Ad esprimersi sulla vicenda è stato anche il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novela 2000 e amico intimo dell’artista. “È una stronz*ta totale” – esordisce nel video pubblicato su Instagram.- “Al Bano sta bene, non c’è proprio nulla su cui basarsi per alimentare queste dicerie. In passato ho avuto difficoltà legate al cuore e altre questioni di salute, male ha superato brillantemente. Ora sta benissimo e continua a portare gioia con la sua immensa voce“.