Puff Daddy arrestato per abusi sessuali: “Scioccato e deluso”

Il rapper e produttore statunitense Puff Daddy è stato arrestato con l’accusa di abusi e aggressioni sessuali.

Negli ultimi mesi nei confronti del rapper e produttore statunitense Puff Daddy, all’anagrafe Sean Combs, sono state depositate diverse accuse di abusi sessuali. Nella giornata di ieri, lunedì 16 settembre, il rapper statunitense è stato arrestato, a seguito della decisione del gran giurì del tribunale di Manhattan.

Le indagini su Puff Daddy

Le accuse nei confronti di Puff Daddy sono molto pesanti. A novembre scorso, Casandra Ventura, ex fidanzata del rapper, lo ha citato in giudizio presso una corte federale accusandolo di aver per anni compiuto di abusi fisici e sessuali ai suoi danni.

Ventura lo ha anche accusato di traffico sessuale. Inoltre ha affermato che il rapper la picchiava spesso e che l’aveva costretta a compiere atti sessuali non consensuali sotto effetto di stupefacenti. Più di recente, lo scorso luglio, Puff Daddy è stato denunciato da una ex diva del porno, Adria English, per motivi simili. Sino ad ora sono 9 le denunce a suo carico.

Sean Combs Puff Daddy

Le accuse nei confronti del rapper vengono portate avanti ciclicamente fin dagli anni ’90. Fino ad oggi, nonostante le numerose indagini, non si è mai arrivati ad una sentenza di condanna.

Le parole del il procuratore di New York e dell’avvocato di Puff Daddy

A dare la notizia dell’arresto è stato Damian Williams, procuratore di New York. “Gli agenti federali hanno arrestato Sean Combs sulla base di un atto d’accusa depositato nel distretto meridionale di New York. Prevediamo di procedere alla desecretazione dell’atto di accusa e in quel momento avremo altre cose da dire.” – ha dichiarato alla stampa.

Marc Agnifilo, avvocato di Daddy, ha replicato di sentirsi “deluso dalla decisione dell’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti di portare avanti quello che riteniamo essere un procedimento giudiziario ingiusto contro Combs“.