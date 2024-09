Elodie: in arrivo un duetto con Tiziano Ferro? Le ultime indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Elodie e Tiziano Ferro siano pronti ad annunciare l’uscita di un singolo in collaborazione.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena musicale, interrotta solo lo scorso anno dal successo “Destinazione mare” e dalla collaborazione con J-Ax in “Abbiamo vinto già“, sembra che Tiziano Ferro sia finalmente pronto a fare il suo grande ritorno. Secondo gli ultimi gossip il cantante di Latina potrebbe presto annunciare l’uscita di un singolo in collaborazione con la splendida Elodie.

Tiziano Ferro ed Elodie: le storie su Instagram

I rumor sono iniziati a girare dopo la pubblicazione di alcune storie Instagram da parte dei due artisti. “Elodie a cena a casa” – ha scritto Tiziano in una story. Poi ha condiviso un appuntamento segnato sul calendario il 17 settembre tra le ore 19 e le ore 20.

Non si è fatta attendere la replica della cantante che sul suo profilo ha scritto “Arrivo amore” condividendo poi sul social network un impegno indicato per lo stesso giorno alla stessa ora e intitolato “TZN cena LA”.

Tiziano Ferro

Le indiscrezioni sul possibile duetto

Le prime voci su un possibile duetto tra Tiziano Ferro ed Elodie erano iniziate a circolare lo scorso aprile. Sembra quindi avverarsi l’intuizione di All Music Italia, che prima del periodo estivo aveva annunciato una collaborazione tra i due. Nella stessa indiscrezione, si faceva riferimento anche ad altri due possibili feat, uno con il rapper Baby Gang e l’altro con Madame.

D’altra parte si tratta proprio del periodo giusto per i due artisti per annunciare una collaborazione: Elodie è pronta per i suoi primi concerti negli Stadi italiani di Napoli e Milano nel 2025, mentre Ferro sta lavorando al suo nuovo album in studio dopo l’ultimo “Il mondo è nostro“, uscito nel 2022. Non si sa invece nulla circa una loro possibile partecipazione a Sanremo, palco su cui Tiziano debutterebbe per la prima volta.