Fedez, polemica per il concerto a Ozieri: “Potevi rispettare il dolore”

Polemica per il concerto di Fedez alla festa patronale di Ozieri: poche ore prima nello stesso luogo era morto un bambino di 9 anni.

Fedez si trova ancora una volta al centro della polemica. Ieri notte il rapper è stato ospite dell’evento finale della festa patronale di Ozieri, in provincia di Sassari. Poco prima, nel piccolo paese sardo, era però morto Gioele, un bambino di 9 anni rimasto schiacciato da una porta da calcio.

Nonostante il tragico evento, il concerto del rapper si è tenuto lo stesso e questo ha attirato critiche durissime nei suoi confronti da parte di chi ha ritenuto inopportuna la sua esibizione. In particolare a rivolgere parole aspre a Fedez è stato Gianluca Putzu, papà del bambino scomparso.

Le parole di Gianluca Putzu

“Ciao Fedez, ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli” -scrive il padre di Gioele in un post condiviso su Facebook- “Io in quel momento che cantavi a Ozieri, io padre di Gioele, il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi e chiedendo di prendere la mia vita, di lasciar vivere lui”.

“Noi abitiamo a Olbia, siamo venuto a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore” – conclude il messaggio.

Fedez anteprima

La replica di Fedez

Fedez ha cercato di difendersi attaccando a sua volta l’informazione italiana per come è stata trattata la notizia. “Sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco, prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la vicinanza di tutta la piazza alla famiglia e nessuno si è permesso di dire nulla.” – spiega il rapper nelle sue storie Instagram.

“Vergogna a chi?” – prosegue il rapper alterato – “Ma come si fa? Solo perché sono andato virale con l’autotune e bisognava trovare un’altra polemica? Questo la dice lunga sullo stato dell’informazione italiana, fate schifo”.