Carlo Conti ha risposto alle polemiche sulla partecipazione a Sanremo di Emis Killa e Tony Effe. Problemi anche per Giorgia.

Tra i cantanti selezionati da Carlo Conti per partecipare a Sanremo 2025 ci sono molti rapper, il maggior numero mai raggiunto in un’edizione di Festival. La presenza di alcuni di questi artisti, e in particolare di Emis Killa e Tony Effe, ha suscitato sin da subito diverse polemiche per via dei contenuti violenti e in alcuni casi sessisti dei loro testi.

I due rapper non sono gli unici ad essere finiti al centro dell’attenzione mediatica: è infatti emerso che Giorgia, altra concorrente in gara, ha un contratto pubblicitario con il maggiore sponsor di questa edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha incontrato i giornalisti per gli ascolti in anteprima delle 30 canzoni in gara ed ha risposto a tutte queste accuse: ecco cosa ha detto.

Carlo Conti: le sue parole su Tony Effe ed Emis Killa

Dai primi ascolti dei brani in gara è emersa una frase contenuta nella canzone “Damme na mano” presentata da Tony Effe che ha attirato l’attenzione dei giornalisti. “Mi alzi le mani, poi ti vuoi scusare“, recita un verso del brano. Il direttore artistico ha minimizzato: “Non l’ho notato, non credo sia un problema ma in generale è meglio che le mani non si alzino contro nessuno, né contro una donna, né contro un uomo. Se poi nel testo di una canzone, com’è successo tante volte in passato, si usano delle espressioni forti questo fa parte della libertà di ogni artista“.

Tony Effe

Sui presunti collegamenti di Emis Killa con gli Ultras del Milan finiti nel mirino della polizia, Conti ha risposto: “Non spetta a me giudicare. Non sono un giudice. Con quale autorità devo dire “ci deve essere, non ci deve essere”. Io scelgo le canzoni“.

Giorgia e il contratto con lo sponsor di Sanremo

Inaspettatamente anche la partecipazione di Giorgia sta sollevando diverse polemiche. L’amatissima cantante ha infatti un contratto pubblicitario con il maggiore sponsor del Festival e questo, secondo alcuni, potrebbe creare un conflitto di interesse.

Anche in questo caso Carlo Conti ha messo subito a tacere la discussione: “Il suo contratto finisce il 15 gennaio, non c’è alcun problema. Inoltre quando ho scelto le canzoni Rai Pubblicità non aveva ancora chiuso i contratti e non potevamo sapere quali sarebbero stati tutti gli sponsor“.