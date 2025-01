Grave perdita per il mondo della musica: è scomparso a 65 il chitarrista dei Whitesnake, John Sykes. Era malato da tempo.

La notizia della scomparsa di John Sykes tocca profondamente le corde del cuore di chi ha amato il rock degli anni ’80 e ’90. Sykes, noto per il suo contributo indimenticabile nel panorama musicale con band del calibro dei Thin Lizzy e dei Whitesnake, ci lascia a 65 anni, dopo una battaglia contro il cancro.

Morte di John Sykes: un commovente addio

La notizia della scomparsa di Sykes è stata accompagnata da parole di addio commoventi, attraverso le quali traspare l’affetto profondo che legava l’artista ai suoi fan e la sua gratitudine verso chi ha seguito il suo percorso artistico. La sua famiglia, nel rendere nota la tragica perdita, ha condiviso sui social gli ultimi pensieri dell’artista.

“Nei suoi ultimi giorni, ha parlato del suo sincero amore e gratitudine per i suoi fan che gli sono rimasti accanto in tutti questi anni. Mentre l’impatto della sua perdita è profondo e l’umore cupo, speriamo che la luce della sua memoria spenga l’ombra della sua assenza” – si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram di Sykes.

L’eredità musicale di un pioniere

Oltre a essere ricordato come un virtuoso della chitarra, Sykes lascia una discografia significativa che comprende non solo i successi con i Whitesnake ma anche il suo lavoro con i Thin Lizzy e la formazione dei Blue Murder.

La sua carriera solista, benché raccolta in un arco di tempo relativamente breve, mostra un artista che non ha mai smesso di esplorare nuove dimensioni musicali, testimoniando una passione inestinguibile per la sua arte. La sua musica continuerà a vivere, ispirando futuri musicisti e deliziando gli amanti del rock di tutte le età.