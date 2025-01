Preoccupazione per i fan di Justin Bieber e Hailey Baldwin: un recente episodio avvenuto su Instagram fa pensare ad una rottura della coppia.

Nelle ultime ore è iniziata a circolare la notizia che Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin si sarebbero lasciati. I due sono sposati dal 2018 e di recente lei aveva smentito alcune voci su presunti problemi di coppia con il cantante. Un episodio accaduto su Instagram ha però riacceso i dubbi dei fan: ecco cosa è successo.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore l’ipotesi che il matrimonio tra Bieber e Baldwin sia arrivato al capolinea si è fatta sempre più concreta. I fan più attenti si sono infatti accorti che il cantante ha smesso di seguire la moglie su Instagram. Un fatto molto strano, a cui è difficile trovare altra spiegazione che una rottura definitiva.

Justin Bieber

Infatti è sempre più comune, specialmente tra gli artisti, smettere di seguire i profili social dei propri ex dopo essersi lasciati. A spiegare il motivo di tale stranezza è stato le stesso Justin Bieber attraverso i suoi canali social.

La spiegazione di Justin Bieber

A chiarire quanto accaduto e le ragioni di questo insolito gesto è il cantante in prima persona che ha rassicurato i fan con una storia pubblicata su Instagram. “Qualcuno è entrato nel mio account e ha smesso di seguire mia moglie. Questa m**da verrà scoperta” – ha spiegato brevemente Bieber.

Un messaggio che fa capire che il profilo del cantante è stato probabilmente hackerato da qualcuno che ha pensato di fargli uno scherzo per far preoccupare i fan. Per ora quindi sembra che tra Justin e Hailey proceda tutto a gonfie vele: i due starebbero attualmente trascorrendo qualche giorno nell’esclusiva località sciistica di Aspen, in Colorado, insieme al loro figlio di 5 mesi.